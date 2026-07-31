ДСНС завершила ліквідацію наслідків атаки РФ по Львову

Рятувальник ДСНС. Фото: ДСНС Львівщини

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Рятувальники завершили роботи на всіх локаціях у Львові, які постраждали внаслідок чергової російської атаки. Під час ліквідації наслідків удару вдалося врятувати 13 людей, серед них одну дитину, однак є загиблий і десятки травмованих.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

ДСНС завершила роботи після атаки РФ по Львову

За даними рятувальників, унаслідок ворожого удару у Львові загинула одна людина, ще понад 30 мешканців отримали травми. Серед постраждалих — троє дітей.

Під час проведення аварійно-рятувальних робіт надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей, зокрема одну дитину.

До ліквідації наслідків російської атаки залучили понад 200 рятувальників, 39 одиниць спеціальної техніки, а також двох службових собак Мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України.

Рятувальні роботи на всіх місцях влучань завершені.

Рятувальники проводять ліквідацію наслідків. Фото: ДСНС Львівщини

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Львівщини

Новини.LIVE інформували, що семеро людей, які постраждали внаслідок ракетного удару РФ по Львову, продовжують перебувати під наглядом медиків. Водночас стан пацієнтів покращився — тих, хто раніше перебував у відділенні інтенсивної терапії, вже переводять до профільних відділень. Серед травмованих був шестирічний хлопчик. Лікарі повідомили про позитивну динаміку його стану, тому дитину виписали з лікарні для подальшого амбулаторного лікування.

Новини.LIVE писали, що рятувальники ДСНС розібрали понад 500 тонн пошкоджених конструкцій і вивезли більше ніж 100 тонн будівельних уламків. Також під час ліквідації наслідків атаки надзвичайникам вдалося врятувати 13 людей, серед яких була одна дитина.