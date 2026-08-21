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Головна Львів ДТП з двома BMW у Львові: батько повів доньку на червоне

ДТП з двома BMW у Львові: батько повів доньку на червоне

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 15:05
У Львові батько з донькою пішли на червоне і потрапили під BMW
Момент аварії у Львові. Фото: Поліція Львівської області

У Львові батько з 8-річною донькою переходили регульований пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора, коли їх збили два автомобілі BMW. 36-річний чоловік та його дитина отримали травми й були госпіталізовані. Водії машин, за даними поліції, були тверезими.

Про це повідомили у поліції Львівської області, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП у Львові

Аварія сталася 20 серпня близько 19:50 на перехресті вулиць Виговського та Кульчицької у Львові.

За попередніми даними, 22-річний житель Яворівського району, який керував BMW, здійснив наїзд на 8-річну львів’янку. Водночас 21-річний львів’янин за кермом іншого BMW наїхав на 36-річного батька дитини.

Як попередньо встановили правоохоронці, батько з донькою переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на заборонений сигнал світлофора.

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Після ДТП очевидці викликали на місце події поліцію та медиків. Чоловіка та його доньку госпіталізували з тілесними ушкодженнями. За даними прокуратури, потерпілі отримали важкі травми та перебувають у реанімації.

Чи були водії тверезими

Правоохоронці перевірили обох водіїв за допомогою приладу "Драгер". Ознак алкогольного сп’яніння у них не виявили. Водночас експерти наразі встановлюють, з якою швидкістю рухалися автомобілі в момент аварії.

Поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом ДТП слідчі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини ДТП.

Як писали Новини.LIVE раніше, 20 серпня у Львові дві автівки BMW збили чоловіка та його восьмирічну доньку на перехресті вулиць Виговського та Кульчицької

Також Новини.LIVE повідомляли, що 16 серпня на Львівщині правоохоронці затримали чоловіка з гранатою. Відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з боєприпасами.

ДТП аварія Львів дитина
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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