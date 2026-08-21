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Главная Львов ДТП с участием двух BMW во Львове: отец перевёл дочь на красный свет

ДТП с участием двух BMW во Львове: отец перевёл дочь на красный свет

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 15:05
Во Львове отец с дочерью вышли на красный свет и попали под BMW
Момент аварии во Львове. Фото: Полиция Львовской области

Во Львове отец с 8-летней дочерью переходили регулируемый пешеходный переход на красный сигнал светофора, когда их сбили два автомобиля BMW. 36-летний мужчина и его ребенок получили травмы и были госпитализированы. Водители автомобилей, по данным полиции, были трезвыми.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП во Львове

Авария произошла 20 августа около 19:50 на перекрестке улиц Выговского и Кульчицкой во Львове.

По предварительным данным, 22-летний житель Яворовского района, управлявший BMW, совершил наезд на 8-летнюю львовянку. В то же время 21-летний львовянин за рулем другого BMW наехал на 36-летнего отца девочки.

Как предварительно установили правоохранители, отец с дочерью переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на запрещающий сигнал светофора.

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После ДТП очевидцы вызвали на место происшествия полицию и медиков. Мужчину и его дочь госпитализировали с телесными повреждениями. По данным прокуратуры, пострадавшие получили тяжелые травмы и находятся в реанимации.

Были ли водители трезвыми

Правоохранители проверили обоих водителей с помощью прибора "Драгер". Признаков алкогольного опьянения у них не обнаружили.

В то же время эксперты устанавливают, с какой скоростью двигались автомобили в момент аварии.

Полиция возбудила уголовное дело

По факту ДТП следователи под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры возбудили уголовное дело по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

Как ранее сообщал Новини.LIVE, 20 августа во Львове два автомобиля BMW сбили мужчину и его восьмилетнюю дочь на перекрестке улиц Выговского и Кульчицкой.

Также Новини.LIVE сообщали, что 16 августа во Львовской области правоохранители задержали мужчину с гранатой. Известно, что полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного обращения с боеприпасами.

ДТП авария Львов ребенок
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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