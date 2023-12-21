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Експрокурора, який відгуляв пишне весілля в Львові, оголосили в розшук

21 грудня 2023 17:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Експрокурора, який відгуляв пишне весілля в Львові, оголосили в розшук
Ростислав Ільницький. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міністерство внутрішніх справ оголосило у розшук експрокурора Ростислава Ільницького, який нещодавно відгуляв скандальне весілля у Львові з колишньою працівницею ДБР. За наявною інформацією, чоловік зник 1 грудня. 

Про це йдеться у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

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Зникнення Ростислава Ільницького

У документах вказано, що Ростислав Ільницький зник 1 грудня у місті Яворів. Йому, зокрема, інкримінують статтю за підробку документів.

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Інформація про чоловіка. Фото: скриншот

Скандальне весілля експрокурора

Нагадаємо, на початку жовтня у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, неподалік Львова, прокурори, колишні працівники правоохоронних органів, ДБР, податкової та депутати святкували пишне весілля Ростислава Ільницького та Роксолани Москви. Ймовірно, весілля коштувало молодятам немалі гроші, лише двометровий торт, за попередніми оцінками кондитерів, обійшовся близько 100 тис. грн.

Пізніше весілля прокоментували у ДБР, а експрокурору Ільницькому виписали повістку

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