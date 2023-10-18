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В ДБР прокоментували скандальне весілля у Львові

18 жовтня 2023 18:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ДБР прокоментували скандальне весілля у Львові
Скандальне весілля у Львові. Фото: скріншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Державному бюро розслідувань відреагували на ситуацію з гучним весіллям у Львові, де нареченою була експрацівниця відомства. Там заявили, що не несуть відповідальність за вчинки своїх експрацівників.

Про це повідомляє офіційний сайт установи з посиланням на речницю ДБР Тетяну Сапьян.

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Вона зазначила, що наречену Роксолану Москву, експрацівницю львівського Теруправління ДБР, було звільнено вже майже два роки тому.

"ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", — зауважила радниця. А також додала, що проведення коштовного весілля під час війни — це питання стосується лише батьків молодят та їхнього громадянського сумління.

"Додам від себе, що не варто пов’язувати розкішне весілля з колишньою роботою молодят. Це питання стосуються лише статків їхніх родин, засобів отримання таких грошей та громадянського сумління під час війни. Особливо — двох останніх складових", — сказала Сапьян.

Також у відомстві закликали українців довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно аналізувати й перевіряти факти та обов’язково звертатися до першоджерел інформації.

Нагадаємо, що мережу сколихнуло розкішне весілля колишнього київського прокурора та експрацівниці ДБР, на яке витратили сотні тисяч гривень. Також у Львові ДБР та БЕБ провели обшуки у львівському ресторанному холдингу FESTrepublic, який завдав збитків держбюджету на кілька мільйонів гривень. 

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