В ДБР прокоментували скандальне весілля у Львові
В Державному бюро розслідувань відреагували на ситуацію з гучним весіллям у Львові, де нареченою була експрацівниця відомства. Там заявили, що не несуть відповідальність за вчинки своїх експрацівників.
Про це повідомляє офіційний сайт установи з посиланням на речницю ДБР Тетяну Сапьян.
ДБР ні до чого
Вона зазначила, що наречену Роксолану Москву, експрацівницю львівського Теруправління ДБР, було звільнено вже майже два роки тому.
"ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", — зауважила радниця. А також додала, що проведення коштовного весілля під час війни — це питання стосується лише батьків молодят та їхнього громадянського сумління.
"Додам від себе, що не варто пов’язувати розкішне весілля з колишньою роботою молодят. Це питання стосуються лише статків їхніх родин, засобів отримання таких грошей та громадянського сумління під час війни. Особливо — двох останніх складових", — сказала Сапьян.
Також у відомстві закликали українців довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно аналізувати й перевіряти факти та обов’язково звертатися до першоджерел інформації.
Нагадаємо, що мережу сколихнуло розкішне весілля колишнього київського прокурора та експрацівниці ДБР, на яке витратили сотні тисяч гривень. Також у Львові ДБР та БЕБ провели обшуки у львівському ресторанному холдингу FESTrepublic, який завдав збитків держбюджету на кілька мільйонів гривень.
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