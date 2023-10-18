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В ГБР прокомментировали скандальную свадьбу во Львове

18 октября 2023 18:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В ГБР прокомментировали скандальную свадьбу во Львове
Скандальная свадьба во Львове. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Государственном бюро расследований отреагировали на ситуацию с громкой свадьбой во Львове, где невестой была экс-сотрудница ведомства. Там заявили, что не несут ответственности за поступки своих экс-работников.

Об этом сообщает официальный сайт учреждения со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Татьяну Сапьян.

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Она отметила, что невеста Роксолана Москва, экс-работница львовского Теруправления ГБР, была уволена уже почти два года назад.

"ГБР не может нести и не несет никакой юридической или моральной ответственности за ее поступки", — отметила советница. А также добавила, что проведение дорогостоящей свадьбы во время войны — это вопрос только родителей молодоженов и их гражданской совести.

"Добавлю от себя, что не стоит связывать роскошную свадьбу с прежней работой молодоженов. Этот вопрос касается только состояния их семей, средств получения таких денег и гражданской совести во время войны. Особенно — двух последних составляющих", — сказала Сапьян.

Также в ведомстве призвали украинцев доверять только официальным источникам информации, тщательно анализировать и проверять факты и обязательно обращаться к первоисточникам информации.

Напомним, что сеть всколыхнула роскошная свадьба бывшего киевского прокурора и экс-сотрудницы ГБР, на которую потратили сотни тысяч гривен. Также во Львове ГБР и БЭБ провели обыски во львовском ресторанном холдинге FESTrepublic, который нанес ущерб госбюджету на несколько миллионов гривен.

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