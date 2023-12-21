Экс-прокурора, отыгравшего пышную свадьбу во Львове, объявили в розыск

Ростислав Ильницкий. Фото: скриншот с видео

Министерство внутренних дел объявило в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, недавно отыгравшего скандальную свадьбу во Львове с бывшей работницей ДБР. По имеющейся информации, мужчина исчез 1 декабря.

Об этом говорится в розыскных учетах Министерства внутренних дел.

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В документах указано, что Ростислав Ильницкий пропал 1 декабря в городе Яворов. Ему, в частности, инкриминируют статью за подделку документов.

Информация о мужчине. Фото: скриншот

Скандальная свадьба экспрокурора

Напомним, в начале октября в пятизвездочном комплексе Emily Resort, недалеко от Львова, прокуроры, бывшие работники правоохранительных органов, ДБР, налоговой и депутаты праздновали пышную свадьбу Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы. Вероятно, свадьба стоила молодоженам немалых денег, только двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, обошелся около 100 тыс. грн.

Позже свадьбу прокомментировали в ДБР , а экспрокурору Ильницкому выписали повестку.