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Экс-прокурора, отыгравшего пышную свадьбу во Львове, объявили в розыск

21 декабря 2023 17:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Экс-прокурора, отыгравшего пышную свадьбу во Львове, объявили в розыск
Ростислав Ильницкий. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство внутренних дел объявило в розыск экс-прокурора Ростислава Ильницкого, недавно отыгравшего скандальную свадьбу во Львове с бывшей работницей ДБР. По имеющейся информации, мужчина исчез 1 декабря.

Об этом говорится в розыскных учетах Министерства внутренних дел.

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Исчезновение Ростислава Ильницкого

В документах указано, что Ростислав Ильницкий пропал 1 декабря в городе Яворов. Ему, в частности, инкриминируют статью за подделку документов.

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Информация о мужчине. Фото: скриншот

Скандальная свадьба экспрокурора

Напомним, в начале октября в пятизвездочном комплексе Emily Resort, недалеко от Львова, прокуроры, бывшие работники правоохранительных органов, ДБР, налоговой и депутаты праздновали пышную свадьбу Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы. Вероятно, свадьба стоила молодоженам немалых денег, только двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, обошелся около 100 тыс. грн.

Позже свадьбу прокомментировали в ДБР , а экспрокурору Ильницкому выписали повестку.

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