Фаріон відповіла, чому проти мирової угоди судді

Ірина Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У Львівському апеляційному суді у середу, 29 травня, розпочали розгляд справи щодо поновлення Ірини Фаріон на посаді в Національному університеті "Львівська політехніка". Суддя запропонувала мирову угоду, тобто, певні поступки з боку Фаріон. Однак мовознавиця проти цього.

Свою позицію Фаріон озвучила у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому Фаріон проти мирової угоди

"Не можна миритися з тим, хто брутально порушує закони. Ми маємо жити в правовій державі. Це — завдання номер один. Я не хочу, щоби мир в нашій країні був страшніший за війну. Те що ми маємо сьогодні, зокрема зі мною, це ситуація внутрішньої війни. Це рішення суду буде свідчити чи Україні рухається до самостійної держави, чи стає знову колонією через нехтуванням законів державою", — сказала Фаріон.

Вона наголосила, що йдеться не про неї саму, а про те, як "право може лягти під політику".

Судова гілка влади має бути повністю незалежною, вважає Фаріон.

Скандал із Фаріон — що відомо

У листопаді 2023 року інтерв'ю Фаріон Яніні Соколовій спровокувало скандал: на ефірі Фаріон розкритикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади. Пізніше 13 листопада Фаріон опублікувала скріншот електронного листа від студента з Криму, який став на її бік у мовному скандалі, та не приховала його особисту інформацію.

Згодом Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за чотирма статтями, а також призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон.

Після цього Фаріон звільнили з посади професорки Національного університету "Львівська політехніка". Вона подала позов до суду щодо свого звільнення з "Львівської політехніки".

Галицький районний суд міста Львова відмовив Фаріон у поновленні її на посаді професорки кафедри Національного університету "Львівська політехніка".

Нагадаємо, Фаріон перемогла в суді у справі щодо незаконного звільнення з Львівської політехніки. Вона подавала апеляцію.

Наразі вона думає, чи повертатися до роботи в Львівській політехніці, адже суд поновив її на посаді професорки кафедри української мови

У суді також постановили стягнути на користь Фаріон заробіток за період вимушеного прогулу — понад 123 тисячі 927 гривень.

Також раніше Фаріон пояснила, що слово "спортсмен" українською має звучати по-іншому. На її думку, правильний варіант цього слова — "змагун".