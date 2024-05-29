Фарион ответила, почему против мирового соглашения судьи

Ирина Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львовском апелляционном суде в среду, 29 мая, приступили к рассмотрению дела о возобновлении Ирины Фарион на должности в Национальном университете "Львовская политехника". Судья предложила мировое соглашение, то есть определенные уступки со стороны Фарион. Однако языковед против этого.

Свою позицию Фарион озвучила в комментарии Новини.LIVE.

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Почему Фарион против мирового соглашения

"Нельзя мириться с тем, кто грубо нарушает законы. Мы должны жить в правовом государстве. Это — задача номер один. Я не хочу, чтобы мир в нашей стране был страшнее войны. То, что мы имеем сегодня, в частности со мной, это ситуация внутренней войны. Это решение суда будет свидетельствовать, движется ли Украине к самостоятельному государству, становится ли снова колонией из-за пренебрежения законами государством", — сказала Фарион.

Она подчеркнула, что речь идет не о ней самой, а о том, как "право может лечь под политику".

Судебная ветвь власти должна быть полностью независимой, считает Фарион.

Скандал с Фарион — что известно

В ноябре 2023 года интервью Фарион Янини Соколовой спровоцировало скандал: на эфире Фарион раскритиковала русскоязычных украинских военных, в том числе из Третьей штурмовой бригады. Позже 13 ноября Фарион опубликовала скриншот электронного письма от студента из Крыма, которое приняло ее сторону в языковом скандале, и не скрыло его личную информацию.

Впоследствии Служба безопасности Украины начала уголовное производство по четырем статьям, а также назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям Фарион.

После этого Фарион уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". Она подала иск в суд относительно своего увольнения из "Львовской политехники".

Галицкий районный суд Львова отказал Фарион в восстановлении ее в должности профессора кафедры Национального университета "Львовская политехника".

Напомним, Фарион победила в суде по делу о незаконном увольнении из Львовской политехники. Она подавала апелляцию.

Теперь она думает, возвращаться ли к работе во Львовской политехнике, ведь суд восстановил ее в должности профессора кафедры украинского языка

В суде также постановили взыскать в пользу Фарион заработок за период вынужденного прогула — более 123 тысяч 927 гривен.

Также ранее Фарион объяснила, что слово "спортсмен" на украинском должно звучать по-другому. По ее мнению, правильный вариант этого слова — "змагун".