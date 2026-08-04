На Львівщині судитимуть жінку за фіктивний шлюб для виїзду військовозобов'язаного за кордон

Затримання підозрюваної. Фото: прокуратура Львівщини

У Львівській області судитимуть 60-річну жінку. Її обвинувачують у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного через державний кордон шляхом укладення фіктивного шлюбу.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура, передає Новини.LIVE.

Як працювала схема з фіктивним шлюбом у Львові

За даними слідства, жителька Пустомитівського району, яка має ІІ групу інвалідності, у липні 2023 року уклала фіктивний шлюб із 41-річним львів'янином призовного віку. За інформацією правоохоронців, за роль дружини вона отримала грошову винагороду. Згодом цей шлюб використали як підставу для виїзду чоловіка за кордон.

Затримання підозрюваної. Фото: прокуратура Львівщини

У серпні 2023 року він разом із жінкою виїхав автомобілем до Польщі як супроводжуючий дружини з інвалідністю. Після перетину державного кордону обвинувачена того ж дня повернулася до України пішки, тоді як чоловік залишився за кордоном.

Наразі прокурори Франківської окружної прокуратури Львова скерували обвинувальний акт до суду. Жінці інкримінують сприяння незаконному переправленню особи через державний кордон України шляхом усунення перешкод.

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