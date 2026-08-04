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Главная Львов Фиктивный брак ради выезда из Украины: во Львовской области будут судить 60-летнюю женщину

Фиктивный брак ради выезда из Украины: во Львовской области будут судить 60-летнюю женщину

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 13:12
Во Львовской области предстанет перед судом женщина, заключившая фиктивный брак с целью выезда военнообязанного за границу
Задержание подозреваемой. Фото: прокуратура Львовской области

Во Львовской области предстанет перед судом 60-летняя женщина. Ее обвиняют в содействии незаконной переправке военнообязанного через государственную границу путем заключения фиктивного брака.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Как работала схема с фиктивным браком во Львове

По данным следствия, жительница Пустомытовского района, имеющая II группу инвалидности, в июле 2023 года заключила фиктивный брак с 41-летним львовянином призывного возраста. По информации правоохранителей, за роль жены она получила денежное вознаграждение. Впоследствии этот брак использовали как основание для выезда мужчины за границу.

Фиктивный брак ради выезда из Украины: во Львовской области будут судить 60-летнюю женщину - фото 1
Задержание подозреваемой. Фото: прокуратура Львовской области

В августе 2023 года он вместе с женщиной выехал на автомобиле в Польшу в качестве сопровождающего супруги с инвалидностью. После пересечения государственной границы обвиняемая в тот же день вернулась в Украину пешком, тогда как мужчина остался за границей.

В настоящее время прокуроры Франковской окружной прокуратуры Львова направили обвинительный акт в суд. Женщине инкриминируется содействие незаконной переправке лица через государственную границу Украины путем устранения препятствий.

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Львов прокуратура уклонисты
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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