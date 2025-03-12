Суд остаточно захистив заказник Торфовище Білогорща у Львові

Територія ландшафтного заказника "Торфовище Білогорща". Фото: Львівська обласна рада

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду України ухвалив остаточне рішення у справі про ландшафтний заказник "Торфовище Білогорща". Суд 7 березня відхилив скарги гаражних кооперативів, які намагалися оскаржити рішення Львівської обласної ради про створення заповідної території.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

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Як зазначили у відомстві, 29 жовтня 2019 року Львівська обласна рада ухвалила рішення про створення заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща". Однак уже у 2020 році Рясне-Руська сільська рада передала 15 гектарів цієї території у приватну власність гаражним кооперативам.

Після об'єднання Рясне-Руської сільської ради з Львівською громадою було проведено інвентаризацію земель, яка виявила, що частина ділянок заказника опинилася в руках новостворених кооперативів. Важливим є те, що ці юридичні особи були зареєстровані вже після офіційного визнання заказника – у серпні-вересні 2020 року, тобто всього за місяць до отримання землі.

Судові процеси розпочалися у січні 2022 року, коли гаражні кооперативи подали позови з вимогою скасувати рішення облради. Однак 19 липня 2023 року Львівський окружний адміністративний суд підтвердив його законність, а 20 грудня 2023 року це рішення підтримав Восьмий апеляційний адміністративний суд.

"Цей висновок окружного суду 20 грудня 2023 року підтвердив і Восьмий апеляційний адміністративний суд, захистивши законність рішення Львівської обласної ради. А тепер і суд останньої інстанції — Касаційний адміністративний суд Верховного Суду", — висловився начальник юридичного відділу Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.

У Львівській облраді зазначили, що у серпні 2024 року Львівське міське управління екології отримало грант від Європейського Союзу. Сума становила понад 4,2 млн грн і буде направлена для відновлення природних екосистем заказника.

"Ці гроші скерують на відновлення водно-болотних угідь заказника "Торфовище Білогорща", облаштування дерев'яних доріжок та веж спостереження за птахами. Восени минулого року в заказнику встановили фотопастки, щоб боротися з несанкціонованими сміттєзвалищами", — пояснили у Львівській облраді.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській міській раді пояснили, як відбувається відновлення будинків у Львові, які постраждали від російських атак.

Також у Львові суд поставив крапку у справі щодо забудовника, який заборгував міській раді мільйони гривень.