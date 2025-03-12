Суд остаточно захистив заказник Торфовище Білогорща у Львові

Гаражів не буде — суд захистив "Торфовище Білогорща" у Львові
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду України ухвалив остаточне рішення у справі про ландшафтний заказник "Торфовище Білогорща". Суд 7 березня відхилив скарги гаражних кооперативів, які намагалися оскаржити рішення Львівської обласної ради про створення заповідної території.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.
Заказник "Торфовище Білогорща" намагалися забудувати гаражами
Як зазначили у відомстві, 29 жовтня 2019 року Львівська обласна рада ухвалила рішення про створення заказника місцевого значення "Торфовище Білогорща". Однак уже у 2020 році Рясне-Руська сільська рада передала 15 гектарів цієї території у приватну власність гаражним кооперативам.
Після об'єднання Рясне-Руської сільської ради з Львівською громадою було проведено інвентаризацію земель, яка виявила, що частина ділянок заказника опинилася в руках новостворених кооперативів. Важливим є те, що ці юридичні особи були зареєстровані вже після офіційного визнання заказника – у серпні-вересні 2020 року, тобто всього за місяць до отримання землі.
Судові процеси розпочалися у січні 2022 року, коли гаражні кооперативи подали позови з вимогою скасувати рішення облради. Однак 19 липня 2023 року Львівський окружний адміністративний суд підтвердив його законність, а 20 грудня 2023 року це рішення підтримав Восьмий апеляційний адміністративний суд.
"Цей висновок окружного суду 20 грудня 2023 року підтвердив і Восьмий апеляційний адміністративний суд, захистивши законність рішення Львівської обласної ради. А тепер і суд останньої інстанції — Касаційний адміністративний суд Верховного Суду", — висловився начальник юридичного відділу Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.
У Львівській облраді зазначили, що у серпні 2024 року Львівське міське управління екології отримало грант від Європейського Союзу. Сума становила понад 4,2 млн грн і буде направлена для відновлення природних екосистем заказника.
"Ці гроші скерують на відновлення водно-болотних угідь заказника "Торфовище Білогорща", облаштування дерев'яних доріжок та веж спостереження за птахами. Восени минулого року в заказнику встановили фотопастки, щоб боротися з несанкціонованими сміттєзвалищами", — пояснили у Львівській облраді.
Нагадаємо, нещодавно у Львівській міській раді пояснили, як відбувається відновлення будинків у Львові, які постраждали від російських атак.
Також у Львові суд поставив крапку у справі щодо забудовника, який заборгував міській раді мільйони гривень.
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