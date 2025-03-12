Суд окончательно защитил заказник Торфяник Белогорща во Львове

Территория ландшафтного заказника "Торфяник Белогорща". Фото: Львовский областной совет

Кассационный административный суд Верховного Суда Украины принял окончательное решение по делу о ландшафтном заказнике "Торфяник Белогорща". Суд 7 марта отклонил жалобы гаражных кооперативов, которые пытались обжаловать решение Львовского областного совета о создании заповедной территории.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного совета.

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Как отметили в ведомстве, 29 октября 2019 года Львовский областной совет принял решение о создании заказника местного значения "Торфяник Белогорща". Однако уже в 2020 году Рясное-Русский сельский совет передал 15 гектаров этой территории в частную собственность гаражным кооперативам.

После объединения Рясне-Русского сельского совета с Львовской общиной была проведена инвентаризация земель, которая обнаружила, что часть участков заказника оказалась в руках вновь созданных кооперативов. Важно то, что эти юридические лица были зарегистрированы уже после официального признания заказника - в августе-сентябре 2020 года, то есть всего за месяц до получения земли.

Судебные процессы начались в январе 2022 года, когда гаражные кооперативы подали иски с требованием отменить решение облсовета. Однако 19 июля 2023 года Львовский окружной административный суд подтвердил его законность, а 20 декабря 2023 года это решение поддержал Восьмой апелляционный административный суд.

"Этот вывод окружного суда 20 декабря 2023 года подтвердил и Восьмой апелляционный административный суд, защитив законность решения Львовского областного совета. А теперь и суд последней инстанции — Кассационный административный суд Верховного Суда", — высказался начальник юридического отдела Львовского областного совета Ярослав Гасяк.

Во Львовском облсовете отметили, что в августе 2024 года Львовское городское управление экологии получило грант от Европейского Союза. Сумма составила более 4,2 млн грн и будет направлена для восстановления природных экосистем заказника.

"Эти деньги направят на восстановление водно-болотных угодий заказника "Торфяник Белогорща", обустройство деревянных дорожек и башен наблюдения за птицами. Осенью прошлого года в заказнике установили фотоловушки, чтобы бороться с несанкционированными свалками", — пояснили во Львовском облсовете.

Напомним, недавно во Львовском городском совете объяснили, как происходит восстановление домов во Львове, пострадавших от российских атак.

Также во Львове суд поставил точку в деле в отношении застройщика, который задолжал городскому совету миллионы гривен.