Вбивця Андрія Парубія має отримати довічне ув’язнення — заява Геращенка

Антон Геращенко. Фото: кадр з відео

Колишній заступник очільника міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко пояснив, яке покарання має отримати підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. За його словами, йдеться про максимальне.

Про це Антон Геращенко сказав у коментарі Новини.LIVE у вівторок, 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

Покарання для вбивці Парубія

Геращенко зазначив, що знає зі ЗМІ, що вбивця діяв на вимоги російських спецслужб.

"Він повинен отримати максимально можливий ступінь покарання, в нас це довічне увʼязнення. Це, звісно, не поверне Україні, друзям, рідним Андрія Парубія, але справедливість буде", — каже він.

Колишній заступник очільника міністра внутрішніх справ подякував правоохоронцям, які в короткі терміни розкрили злочин.

"Думаю, що інші громадяни України, які будуть отримувати замовлення від росіян, побачать, що кара буде невідворотна", — зауважив Геращенко.

Водночас народний депутат Михайло Радуцький наголосив, що спочатку варто дочекатися рішення суду та дати слідчим виконати свою роботу. Водночас він впевнений, що вбивство замовила Росія.

"Повірити в те, що ти доведений до відчаю батько, рятуючи свого сина, ну, знаєте, можна повірити, але все одно я думаю, що слідчі і суд мають визначитись", — додав Радуцький.

Нагадаємо, у вересня у Львові в Архикатедральному соборі святого Юра проходить прощання з Андрієм Парубієм.

Водночас у суді підозрюваний у вбивстві визнав свою провину. Він наголосив, що це його помста українській владі.