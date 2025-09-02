Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Геращенко сказав, яке покарання має отримати вбивця Парубія

Геращенко сказав, яке покарання має отримати вбивця Парубія

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:55
Вбивця Андрія Парубія має отримати довічне ув’язнення — заява Геращенка
Антон Геращенко. Фото: кадр з відео

Колишній заступник очільника міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко пояснив, яке покарання має отримати підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія. За його словами, йдеться про максимальне.

Про це Антон Геращенко сказав у коментарі Новини.LIVE у вівторок, 2 вересня.

Реклама
Читайте також:

Покарання для вбивці Парубія

Геращенко зазначив, що знає зі ЗМІ, що вбивця діяв на вимоги російських спецслужб.

"Він повинен отримати максимально можливий ступінь покарання, в нас це довічне увʼязнення. Це, звісно, не поверне Україні, друзям, рідним Андрія Парубія, але справедливість буде", — каже він.

Колишній заступник очільника міністра внутрішніх справ подякував правоохоронцям, які в короткі терміни розкрили злочин.

"Думаю, що інші громадяни України, які будуть отримувати замовлення від росіян, побачать, що кара буде невідворотна", — зауважив Геращенко.

Водночас народний депутат Михайло Радуцький наголосив, що спочатку варто дочекатися рішення суду та дати слідчим виконати свою роботу. Водночас він впевнений, що вбивство замовила Росія.

"Повірити в те, що ти доведений до відчаю батько, рятуючи свого сина, ну, знаєте, можна повірити, але все одно я думаю, що слідчі і суд мають визначитись", — додав Радуцький.

Нагадаємо, у вересня у Львові в Архикатедральному соборі святого Юра проходить прощання з Андрієм Парубієм.

Водночас у суді підозрюваний у вбивстві визнав свою провину. Він наголосив, що це його помста українській владі.

суд вбивство Антон Геращенко покарання Андрій Парубій
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації