Главная Львов Геращенко сказал, какое наказание должен получить убийца Парубия

Геращенко сказал, какое наказание должен получить убийца Парубия

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 13:55
Убийца Андрея Парубия должен получить пожизненное заключение — заявление Геращенко
Антон Геращенко. Фото: кадр из видео

Бывший заместитель главы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объяснил, какое наказание должен получить подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. По его словам, речь идет о максимальном.

Об этом Антон Геращенко сказал в комментарии Новини.LIVE во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Наказание для убийцы Парубия

Геращенко отметил, что знает из СМИ, что убийца действовал по требованиям российских спецслужб.

"Он должен получить максимально возможную степень наказания, у нас это пожизненное заключение. Это, конечно, не вернет Украине, друзьям, родным Андрея Парубия, но справедливость будет", — говорит он.

Бывший заместитель главы министра внутренних дел поблагодарил правоохранителей, которые в короткие сроки раскрыли преступление.

"Думаю, что другие граждане Украины, которые будут получать заказы от россиян, увидят, что наказание будет неотвратимым", — отметил Геращенко.

В то же время народный депутат Михаил Радуцкий отметил, что сначала стоит дождаться решения суда и дать следователям выполнить свою работу. В то же время он уверен, что убийство заказала Россия.

"Поверить в то, что ты доведенный до отчаяния отец, спасая своего сына, ну, знаете, можно поверить, но все равно я думаю, что следователи и суд должны определиться", — добавил Радуцкий.

Напомним, в сентябре во Львове в Архикафедральном соборе святого Юра проходит прощание с Андреем Парубием.

В то же время в суде подозреваемый в убийстве признал свою вину. Он подчеркнул, что это его месть украинской власти.

суд убийство Антон Геращенко наказание Андрей Парубий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
