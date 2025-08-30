Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: Reuters

У суботу, 30 серпня, у Львові посеред дня вбили українського політичного діяча та ексголову Верховної Ради Андрія Парубія. Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на цю трагічну подію.

Відповідний допис глава МЗС Польщі опублікував у соцмережі X.

Реклама

Читайте також:

Вбивство Парубія — реакція МЗС Польщі

Сьогодні, 30 серпня, у Львові невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких Андрій Парубій загинув на місці.

Глава МЗС Польщі відреагував на цей трагічний інцидент й зазначив, що ця новина неабияк шокувала його.

"Я познайомився з Андрієм Парубієм як командиром Гвардії Майдану, коли ми, як міністри у Веймарському трикутнику, домовлялися про припинення кровопролиття у 2014 році.

Пізніше він допоміг Польщі евакуювати наше консульство із Севастополя під час російського аншлюсу. Новина про його вбивство у Львові шокує. Я висловлюю щирі співчуття його близьким та всій українській нації, яка втратила одного зі своїх найкращих синів", — написав Сікорський.

Скриншот повідомлення глави МЗС Польщі/X

На вбивство Парубія відреагував й міський голова Львова Андрій Садовий, назвавши це "жахливою звісткою".

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський розкрив важливі подробиці вбивства Андрія Парубія у Львові 30 серпня.