В субботу, 30 августа, во Львове посреди дня убили украинского политического деятеля и экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на это трагическое событие.

Соответствующее сообщение глава МИД Польши опубликовал в соцсети X.

Убийство Парубия — реакция МИД Польши

Сегодня, 30 августа, во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.

Глава МИД Польши отреагировал на этот трагический инцидент и отметил, что эта новость изрядно шокировала его.

"Я познакомился с Андреем Парубием как командиром Гвардии Майдана, когда мы, как министры в Веймарском треугольнике, договаривались о прекращении кровопролития в 2014 году.

Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство из Севастополя во время российского аншлюса. Новость о его убийстве во Львове шокирует. Я выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, которая потеряла одного из своих лучших сыновей", — написал Сикорский.

На убийство Парубия отреагировал и городской голова Львова Андрей Садовый, назвав это "ужасным известием".

В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл важные подробности убийства Андрея Парубия во Львове 30 августа.