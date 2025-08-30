Глава МИД Польши отреагировал на убийство Андрея Парубия
В субботу, 30 августа, во Львове посреди дня убили украинского политического деятеля и экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия. Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на это трагическое событие.
Соответствующее сообщение глава МИД Польши опубликовал в соцсети X.
Убийство Парубия — реакция МИД Польши
Сегодня, 30 августа, во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.
Глава МИД Польши отреагировал на этот трагический инцидент и отметил, что эта новость изрядно шокировала его.
"Я познакомился с Андреем Парубием как командиром Гвардии Майдана, когда мы, как министры в Веймарском треугольнике, договаривались о прекращении кровопролития в 2014 году.
Позже он помог Польше эвакуировать наше консульство из Севастополя во время российского аншлюса. Новость о его убийстве во Львове шокирует. Я выражаю искренние соболезнования его близким и всей украинской нации, которая потеряла одного из своих лучших сыновей", — написал Сикорский.
На убийство Парубия отреагировал и городской голова Львова Андрей Садовый, назвав это "ужасным известием".
В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл важные подробности убийства Андрея Парубия во Львове 30 августа.
