Голова Львівської МСЕК показав нову декларацію — що змінилося

Голова Львівської МСЕК Володимир Решота. Фото: Львівська МСЕК

Голова Львівської медико-соціальної експертної комісії Володимир Решота оприлюднив декларацію за рік. З майна посадовця зникла квартира площею 80,6 квадратні метри, яку він декларував минулого року.

Про це пише Главком із посиланням на реєстр декларацій.

Читайте також:

Декларація Решоти за 2024 рік

За минулий рік Решота задекларував доходи в розмірі 4,8 мільйона гривень. Видання звернуло увагу, що з нової декларації зникла квартира у Львові площею 80,6 квадратних метрів, вартість якої становить 3,9 мільйона гривень.

Скриншот декларації Решоти за 2023 рік

Її співвласником він став у грудні 2023 року на підставі договору про переведення боргу від громадянина Івана Думича. Наразі частка цього майна належить Оксані Гнідь.

Скриншот декларації Решоти за 2024 рік

Зазначимо, що за даними Opendatabot, Гнідь є власником та директором ТОВ "ЗІ", основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами.

Скриншот з Opendatabot

Нагадаємо, у торішній декларації Решота вказав квартиру у Львові площею 93,9 квадратних метрів, в якій проживає з дружиною. Саме вона і є власницею житла.

У жовтні 2024 року ДБР провело обшуки в помешканнях працівників Львівської МСЕК, зокрема, у Решоти та його заступниці.