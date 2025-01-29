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Голова Львівської МСЕК Решота оприлюднив декларацію — деталі

29 січня 2025 14:54
Євгенія Брюховецька - редактор
Голова Львівської МСЕК показав нову декларацію — що змінилося
Голова Львівської МСЕК Володимир Решота. Фото: Львівська МСЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

Голова Львівської медико-соціальної експертної комісії Володимир Решота оприлюднив декларацію за рік. З майна посадовця зникла квартира площею 80,6 квадратні метри, яку він декларував минулого року.

Про це пише Главком із посиланням на реєстр декларацій.

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За минулий рік Решота задекларував доходи в розмірі 4,8 мільйона гривень. Видання звернуло увагу, що з нової декларації зникла квартира у Львові площею 80,6 квадратних метрів, вартість якої становить 3,9 мільйона гривень.

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Скриншот декларації Решоти за 2023 рік

Її співвласником він став у грудні 2023 року на підставі договору про переведення боргу від громадянина Івана Думича. Наразі частка цього майна належить Оксані Гнідь.

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Скриншот декларації Решоти за 2024 рік

Зазначимо, що за даними Opendatabot, Гнідь є власником та директором ТОВ "ЗІ", основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами.

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Скриншот з Opendatabot

Нагадаємо, у торішній декларації Решота вказав квартиру у Львові площею 93,9 квадратних метрів, в якій проживає з дружиною. Саме вона і є власницею житла. 

У жовтні 2024 року ДБР провело обшуки в помешканнях працівників Львівської МСЕК, зокрема, у Решоти та його заступниці.

декларація квартири Львів чиновники МСЕК майно

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15:20 У Придністров'ї відновлять постачання газу — на яких умовах

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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