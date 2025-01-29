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Глава Львовской МСЭК Решота обнародовал декларацию — детали

29 января 2025 14:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Глава Львовской МСЭК показал новую декларацию - что изменилось
Председатель Львовской МСЭК Владимир Решота. Фото: Львовская МСЭК
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава Львовской медико-социальной экспертной комиссии Владимир Решота обнародовал декларацию за год. Из имущества чиновника исчезла квартира площадью 80,6 квадратных метра, которую он декларировал в прошлом году.

Об этом пишет Главком со ссылкой на реестр деклараций.

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За прошлый год Решота задекларировал доходы в размере 4,8 миллиона гривен. Издание обратило внимание, что из новой декларации исчезла квартира во Львове площадью 80,6 квадратных метров, стоимость которой составляет 3,9 миллиона гривен.

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Скриншот декларации Решоты за 2023 год

Ее совладельцем он стал в декабре 2023 года на основании договора о переводе долга от гражданина Ивана Думича. Сейчас доля этого имущества принадлежит Оксане Гнидь.

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Скриншот декларации Решоты за 2024 год

Отметим, что по данным Opendatabot, Гнидь является владельцем и директором ООО "ЗІ", основным видом деятельности которого является розничная торговля фармацевтическими товарами.

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Скриншот с Opendatabot

Напомним, в прошлогодней декларации Решота указал квартиру во Львове площадью 93,9 квадратных метров, в которой проживает с женой. Именно она и является владелицей жилья.

В октябре 2024 года ГБР провело обыски в помещениях работников Львовской МСЭК, в частности, у Решоты и его заместителя.

декларация квартиры Львов чиновники МСЭК имущество

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15:16 ЦРУ предположило происхождение COVID-19 — в Китае отреагировали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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