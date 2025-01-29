Глава Львовской МСЭК показал новую декларацию - что изменилось

Председатель Львовской МСЭК Владимир Решота. Фото: Львовская МСЭК

Глава Львовской медико-социальной экспертной комиссии Владимир Решота обнародовал декларацию за год. Из имущества чиновника исчезла квартира площадью 80,6 квадратных метра, которую он декларировал в прошлом году.

Об этом пишет Главком со ссылкой на реестр деклараций.

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За прошлый год Решота задекларировал доходы в размере 4,8 миллиона гривен. Издание обратило внимание, что из новой декларации исчезла квартира во Львове площадью 80,6 квадратных метров, стоимость которой составляет 3,9 миллиона гривен.

Скриншот декларации Решоты за 2023 год

Ее совладельцем он стал в декабре 2023 года на основании договора о переводе долга от гражданина Ивана Думича. Сейчас доля этого имущества принадлежит Оксане Гнидь.

Скриншот декларации Решоты за 2024 год

Отметим, что по данным Opendatabot, Гнидь является владельцем и директором ООО "ЗІ", основным видом деятельности которого является розничная торговля фармацевтическими товарами.

Скриншот с Opendatabot

Напомним, в прошлогодней декларации Решота указал квартиру во Львове площадью 93,9 квадратных метров, в которой проживает с женой. Именно она и является владелицей жилья.

В октябре 2024 года ГБР провело обыски в помещениях работников Львовской МСЭК, в частности, у Решоты и его заместителя.