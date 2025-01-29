Глава Львовской МСЭК показал новую декларацию - что изменилось

Глава Львовской МСЭК Решота обнародовал декларацию — детали
Глава Львовской медико-социальной экспертной комиссии Владимир Решота обнародовал декларацию за год. Из имущества чиновника исчезла квартира площадью 80,6 квадратных метра, которую он декларировал в прошлом году.
Об этом пишет Главком со ссылкой на реестр деклараций.
Декларация Решоты за 2024 год
За прошлый год Решота задекларировал доходы в размере 4,8 миллиона гривен. Издание обратило внимание, что из новой декларации исчезла квартира во Львове площадью 80,6 квадратных метров, стоимость которой составляет 3,9 миллиона гривен.
Ее совладельцем он стал в декабре 2023 года на основании договора о переводе долга от гражданина Ивана Думича. Сейчас доля этого имущества принадлежит Оксане Гнидь.
Отметим, что по данным Opendatabot, Гнидь является владельцем и директором ООО "ЗІ", основным видом деятельности которого является розничная торговля фармацевтическими товарами.
Напомним, в прошлогодней декларации Решота указал квартиру во Львове площадью 93,9 квадратных метров, в которой проживает с женой. Именно она и является владелицей жилья.
В октябре 2024 года ГБР провело обыски в помещениях работников Львовской МСЭК, в частности, у Решоты и его заместителя.
Читайте Новини.LIVE!