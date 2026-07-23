Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Готував удари по логістичних базах на заході України: СБУ затримала агента РФ

Готував удари по логістичних базах на заході України: СБУ затримала агента РФ

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 13:53
СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по заходу України
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала на Хмельниччині агента ФСБ, який збирав інформацію для нових російських ракетних і дронових атак. В3ін розвідував оборонні підприємства та логістичні об'єкти Сил оборони. Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБУ.

Затримання агента ФСБ

Співробітники Служби безпеки України повідомили про затримання на Хмельниччині агента російської ФСБ, який допомагав ворогу готувати нові удари по об'єктах на заході України.

За інформацією правоохоронців, російська спецслужба доручила йому встановити координати підприємств оборонно-промислового комплексу та логістичних баз, які використовують українські військові. Зібрані дані окупанти планували використати для ракетних і безпілотних атак.

Правоохоронці заявили, що викрили діяльність агента ще до передачі ним важливої інформації російським кураторам. Чоловіка затримали безпосередньо під час проведення дорозвідки поблизу одного зі стратегічних об'єктів.

Читайте також:

Слідство встановило, що підозрюваним є місцевий житель, який раніше був засуджений за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. За даними СБУ, представники ФСБ завербували його через Telegram-канали, де він шукав можливість швидкого заробітку. Як зазначають правоохоронці, отримані кошти чоловік планував витрачати на придбання наркотичних речовин.

За матеріалами справи, агент пересувався територією на велосипеді, маскуючи таким чином свою розвідувальну діяльність. Він знімав на мобільний телефон території потенційних цілей, фіксував їхнє розташування та надсилав відео разом із геолокацією своєму куратору в Росії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон, на якому, за даними слідства, містяться докази співпраці затриманого з російською спецслужбою.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

 Як писали Новини.LIVE, львів'янину повідомили про нову підозру, який організував збір на лікування СМА. Через криптовалютні сервіси та сотні банківських карток могли легалізувати понад 162,5 млн грн.

Також ми писали, що на Львівщині в ДТП загинули троє неповнолітніх. Правоохоронці затримали 24-річного водія Mercedes, якого підозрюють у скоєнні аварії.

СБУ шпигунство Колаборант
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації