СБУ затримала агента ФСБ, який готував удари по заходу України

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала на Хмельниччині агента ФСБ, який збирав інформацію для нових російських ракетних і дронових атак. В3ін розвідував оборонні підприємства та логістичні об'єкти Сил оборони. Чоловіка затримали під час виконання чергового завдання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на СБУ.

Затримання агента ФСБ

Співробітники Служби безпеки України повідомили про затримання на Хмельниччині агента російської ФСБ, який допомагав ворогу готувати нові удари по об'єктах на заході України.

За інформацією правоохоронців, російська спецслужба доручила йому встановити координати підприємств оборонно-промислового комплексу та логістичних баз, які використовують українські військові. Зібрані дані окупанти планували використати для ракетних і безпілотних атак.

Правоохоронці заявили, що викрили діяльність агента ще до передачі ним важливої інформації російським кураторам. Чоловіка затримали безпосередньо під час проведення дорозвідки поблизу одного зі стратегічних об'єктів.

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Слідство встановило, що підозрюваним є місцевий житель, який раніше був засуджений за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. За даними СБУ, представники ФСБ завербували його через Telegram-канали, де він шукав можливість швидкого заробітку. Як зазначають правоохоронці, отримані кошти чоловік планував витрачати на придбання наркотичних речовин.

За матеріалами справи, агент пересувався територією на велосипеді, маскуючи таким чином свою розвідувальну діяльність. Він знімав на мобільний телефон території потенційних цілей, фіксував їхнє розташування та надсилав відео разом із геолокацією своєму куратору в Росії.

Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільний телефон, на якому, за даними слідства, містяться докази співпраці затриманого з російською спецслужбою.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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