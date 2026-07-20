Збір на лікування СМА: організатору повідомили нову підозру

Працівники прокуратури та поліції. Ілюстративне фото: Офіс генпрокурора

Львів'янину, який організував публічний збір коштів на лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), повідомили про нову підозру. За даними слідства, через криптовалютні сервіси та сотні банківських карток могли легалізувати понад 162,5 млн грн. Досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт після ознайомлення сторони захисту з матеріалами скерують до суду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка у понеділок, 20 липня.

Організатору збору на лікування СМА повідомили нову підозру

За словами генпрокурора Руслана Кравченка, розслідування у цій справі розпочали понад рік тому, щоб з'ясувати, чи були кошти, які українці жертвували на лікування, використані за призначенням. Наразі слідство зробило ще один важливий крок — організатору публічного збору коштів повідомили про нову підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між численними криптогаманцями.

У прокуратурі зазначають, що, за версією слідства, такі дії були спрямовані на приховування походження коштів та ускладнення встановлення їхнього подальшого руху. Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи.

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Під час розслідування правоохоронці також встановили нових потерпілих. Якщо на момент повідомлення про першу підозру їх було 34, то нині — вже 96. Водночас сума встановлених збитків зросла з 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.

Як повідомив Кравченко, підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.

Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Водночас в окремому кримінальному провадженні правоохоронці продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші.

Крім того, перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами. За словами генерального прокурора, якщо буде встановлено інших причетних до цієї схеми, кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону.

Скриншот повідомлення Руслана Кравченка/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у червні 2025 року Національна поліція відкрила два кримінальні провадження щодо можливого шахрайства під час благодійних зборів на лікування львів'янина зі СМА Назарія Гусакова. Правоохоронці розпочали перевірку руху коштів, зокрема банківських рахунків, надходжень і витрат.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2025 року міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що місто звернулося до посольств України та Італії, щоб з'ясувати, чи перебуває Назарій Гусаков на державній або муніципальній програмі підтримки в Італії. За словами мера, Гусаков підтвердив, що перебуває за кордоном, однак виїхав ще до того, як навколо зборів коштів виник публічний скандал.