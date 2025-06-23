Назарій Гусаков — Садовий прокоментував його виїзд за кордон

Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Львівська міськрада

Львів звернувся до посольств України в Італії та Італії в Україні із запитом про те, чи перебуває Назарій Гусаков зі СМА. Його підозрюють у шахрайстві з коштами на лікування, на державній або муніципальній програмі підтримки.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

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Що Садовий сказав про Гусакова

Садовий повідомив, що останнім часом журналісти активно цікавляться ситуацією навколо Назарія Гусакова. Він зазначив, що наразі триває перевірка всіх обставин і фактів, пов’язаних із цією справою.

"Ми звернулися з відповідними запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні. Просимо надати максимум інформації, зокрема, чи перебуває Назар на державній або муніципальній програмі підтримки", — зазначив він.

Садовий підкреслив, що важливо з’ясувати, яку саме допомогу Назарій Гусаков міг отримувати останнім часом — окрім підтримки з боку Львівської міськради та благодійних внесків.

За словами Садового, Львів і надалі готовий забезпечувати необхідними ліками Назарія Гусакова та ще одного чоловіка, який бере участь у цій програмі. Водночас він уточнив, що отримати ці медикаменти можна виключно у Львові відповідно до встановленої процедури.

Садовий повідомив, що минулого тижня мав коротку розмову з Назаром, який підтвердив, що наразі перебуває за кордоном. За словами мера, сімейна лікарка також була обізнана, що Гусаков неодноразово виїжджав до Італії на нетривалий час. Як уточнив Садовий, там мешкає його мати.

Андрій Садовий стверджує, що Назар виїхав не після того, як спалахнув скандал. Він розповів, що це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання.

Мер зазначив, що хлопець підтвердив свою потребу в лікуванні та висловив намір повернутися, щоб його продовжити. Садовий також підкреслив, що Львів співпрацює з журналістами-розслідувачами та правоохоронними органами, передаючи їм усі наявні документи й факти для встановлення істини.

Нагадаємо, ситуація набула розголосу після того, як у соцмережі Х (Twitter) 17 червня з’явилися дописи про відсутність звітності Гусакова щодо витрат на зібрані для лікування кошти, зокрема на препарат "Еврісді".

У відповідь Гусаков заявив, що звинувачення безпідставні, а також визнав, що не вів бухгалтерського обліку, оскільки не мав досвіду.