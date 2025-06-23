Назарий Гусаков - Садовый прокомментировал его выезд за границу

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Львовский горсовет

Львов обратился в посольства Украины в Италии и Италии в Украине с запросом о том, находится ли Назарий Гусаков со СМА. Его подозревают в мошенничестве со средствами на лечение, на государственной или муниципальной программе поддержки.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Facebook.

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Что Садовый сказал о Гусакове

Садовый сообщил, что в последнее время журналисты активно интересуются ситуацией вокруг Назария Гусакова. Он отметил, что сейчас идет проверка всех обстоятельств и фактов, связанных с этим делом.

"Мы обратились с соответствующими запросами в посольства Украины в Италии и Италии в Украине. Просим предоставить максимум информации, в частности, находится ли Назар на государственной или муниципальной программе поддержки", — отметил он.

Садовый подчеркнул, что важно выяснить, какую именно помощь Назарий Гусаков мог получать в последнее время — кроме поддержки со стороны Львовского горсовета и благотворительных взносов.

По словам Садового, Львов и в дальнейшем готов обеспечивать необходимыми лекарствами Назария Гусакова и еще одного человека, который участвует в этой программе. В то же время он уточнил, что получить эти медикаменты можно исключительно во Львове в соответствии с установленной процедурой.

Садовый сообщил, что на прошлой неделе имел короткий разговор с Назаром, который подтвердил, что сейчас находится за границей. По словам мэра, семейный врач также была осведомлена, что Гусаков неоднократно выезжал в Италию на непродолжительное время. Как уточнил Садовый, там живет его мать.

Андрей Садовый утверждает, что Назар выехал не после того, как вспыхнул скандал. Он рассказал, что это была запланированная поездка, которая состоялась еще до того, как начали появляться публичные подозрения о возможном злоупотреблении.

Мэр отметил, что парень подтвердил свою потребность в лечении и выразил намерение вернуться, чтобы его продолжить. Садовый также подчеркнул, что Львов сотрудничает с журналистами-расследователями и правоохранительными органами, передавая им все имеющиеся документы и факты для установления истины.

Напомним, ситуация получила огласку после того, как в соцсети Х (Twitter) 17 июня появились сообщения об отсутствии отчетности Гусакова по расходам на собранные для лечения средства, в частности на препарат "Эврисди".

В ответ Гусаков заявил, что обвинения безосновательны, а также признал, что не вел бухгалтерского учета, поскольку не имел опыта.