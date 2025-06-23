У справі Гусакова відкрили провадження — поліція чекає звернень

Назар Гусаков. Фото: соцмережі

Національна поліція України розпочала два кримінальні провадження за повідомленнями в ЗМІ щодо можливого шахрайства з благодійними зборами на лікування львів’янина зі спінально-м’язовою атрофією (СМА) Назарія Гусакова. Правоохоронці очікують звернень від потерпілих громадян.

Про це заявив перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе під час брифінгу журналістам.

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На цей момент офіційних звернень до правоохоронців від можливих потерпілих немає, однак поліція очікує, що такі заяви надходитимуть.

"Процес розслідування розпочався. Ми зараз промоніторимо всі рахунки, надходження, відповідні розтрати з цих рахунків. І кожен, хто вважає себе потерпілим від подібних дій, може звернутися і надати свої покази", — сказав Цуцкірідзе.\

Поліція проводить перевірку банківських рахунків, надходжень і витрат, пов’язаних із публічними зборами коштів. Розслідування має на меті підтвердити або спростувати інформацію, що з’явилася в соцмережах і медіа.

Назар Гусаков перебуває за кордоном і його місцеперебування неідоме

Він також підтвердив, що Гусаков наразі перебуває за кордоном, а його точне місцеперебування невідоме. Зі слів президента Володимира Зеленського, він покинув Україну понад тиждень тому.

Нагадаємо, ситуація набула розголосу після того, як у соцмережі Х (Twitter) 17 червня з’явилися дописи про відсутність звітності Гусакова щодо витрат на зібрані для лікування кошти, зокрема на препарат "Еврісді".

У відповідь Гусаков заявив, що звинувачення безпідставні, а також визнав, що не вів бухгалтерського обліку, оскільки не мав досвіду.

Вчора, 22 червня, в Нацполіції повідомили, що відкрили два провадження по справі Назара Гусакова.

Тим часом в Монобанку відповіли, що компанія зробить з банками на збір Назара Гусакова.