Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Скандал із Гусаковим — у справу втрутилася Нацполіція

Скандал із Гусаковим — у справу втрутилася Нацполіція

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 14:25
У справі Гусакова відкрили провадження — поліція чекає звернень
Назар Гусаков. Фото: соцмережі
Ключові моменти Чи зверталися до поліції хтось із потерпілих від збору коштів на потреби Гусакова Назар Гусаков перебуває за кордоном і його місцеперебування неідоме

Національна поліція України розпочала два кримінальні провадження за повідомленнями в ЗМІ щодо можливого шахрайства з благодійними зборами на лікування львів’янина зі спінально-м’язовою атрофією (СМА) Назарія Гусакова. Правоохоронці очікують звернень від потерпілих громадян. 

Про це заявив перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе під час брифінгу журналістам. 

Реклама
Читайте також:

Чи зверталися до поліції хтось із потерпілих від збору коштів на потреби Гусакова 

На цей момент офіційних звернень до правоохоронців від можливих потерпілих немає, однак поліція очікує, що такі заяви надходитимуть.

"Процес розслідування розпочався. Ми зараз промоніторимо всі рахунки, надходження, відповідні розтрати з цих рахунків. І кожен, хто вважає себе потерпілим від подібних дій, може звернутися і надати свої покази", — сказав Цуцкірідзе.\

Поліція проводить перевірку банківських рахунків, надходжень і витрат, пов’язаних із публічними зборами коштів. Розслідування має на меті підтвердити або спростувати інформацію, що з’явилася в соцмережах і медіа.

Назар Гусаков перебуває за кордоном і його місцеперебування неідоме

Він також підтвердив, що Гусаков наразі перебуває за кордоном, а його точне місцеперебування невідоме. Зі слів президента Володимира Зеленського, він покинув Україну понад тиждень тому.

Нагадаємо, ситуація набула розголосу після того, як у соцмережі Х (Twitter) 17 червня з’явилися дописи про відсутність звітності Гусакова щодо витрат на зібрані для лікування кошти, зокрема на препарат "Еврісді".

У відповідь Гусаков заявив, що звинувачення безпідставні, а також визнав, що не вів бухгалтерського обліку, оскільки не мав досвіду.

Вчора, 22 червня, в Нацполіції повідомили, що відкрили два провадження по справі Назара Гусакова. 

Тим часом в Монобанку відповіли, що компанія зробить з банками на збір Назара Гусакова. 

скандал Львів поліція гроші благодійність
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації