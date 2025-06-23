По делу Гусакова открыли производство — полиция ждет обращений

Назар Гусаков. Фото: соцсети

Национальная полиция Украины начала два уголовных производства по сообщениям в СМИ относительно возможного мошенничества с благотворительными сборами на лечение львовянина со спинально-мышечной атрофией (СМА) Назария Гусакова. Правоохранители ожидают обращений от пострадавших граждан.

Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Максим Цуцкиридзе во время брифинга журналистам.

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Обращались ли в полицию кто-то из пострадавших от сбора средств на нужды Гусакова

На данный момент официальных обращений к правоохранителям от возможных пострадавших нет, однако полиция ожидает, что такие заявления будут поступать.

"Процесс расследования начался. Мы сейчас промониторим все счета, поступления, соответствующие растраты с этих счетов. И каждый, кто считает себя пострадавшим от подобных действий, может обратиться и предоставить свои показания", — сказал Цуцкиридзе.

Полиция проводит проверку банковских счетов, поступлений и расходов, связанных с публичными сборами средств. Расследование имеет целью подтвердить или опровергнуть информацию, появившуюся в соцсетях и медиа.

Назар Гусаков находится за границей и его местонахождение неизвестно

Он также подтвердил, что Гусаков сейчас находится за границей, а его точное местонахождение неизвестно. По словам президента Владимира Зеленского, он покинул Украину более недели назад.

Напомним, ситуация получила огласку после того, как в соцсети Х (Twitter) 17 июня появились сообщения об отсутствии отчетности Гусакова по расходам на собранные для лечения средства, в частности на препарат "Эврисди".

В ответ Гусаков заявил, что обвинения безосновательны, а также признал, что не вел бухгалтерского учета, поскольку не имел опыта.

Вчера, 22 июня, в Нацполиции сообщили, что открыли два производства по делу Назара Гусакова.

Тем временем в Монобанке ответили, что компания сделает с банками на сбор Назара Гусакова.