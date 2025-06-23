В Монобанку дали відповідь, що буде з банками львів'янина Назарія Гусакова

Голова Монобанку Олег Гороховський. Фото: Скриншот

Керівник Монобанку Олег Гороховський відреагував на скандал навколо зборів на лікування та підтримку львів'янина Назарія Гусакова. Очільник банку заявив про ретельне розслідування.

Про це Гороховський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Повідомлення Олега Гороховського. Фото: Скриншот

Олег Гороховський написав, що на "банках" Назарія Гусакова на лікування ще залишились гроші. Але їх вивід стане доступним тільки після виставлених рахунків саме за лікування.

Він зазначив, що зараз банк проводить ретельне розслідування щодо можливих порушень у зборах й одночасно це допоможе запровадити додаткові механізми прозорості зборів.

Гороховський зауважує, що подібний скандал може боляче вдарити по українській благодійності та знизити мотивацію українців допомагати, а це може позбути шансів на допомогу для інших людей, що опинились у біді.

В чому підозрюють Назарія Гусакова

Новини.LIVE повідомляли про скандал зі зборами грошей на підтримку в лікуванні львів'янина Назарія Гусакова, який має рідкісний діагноз — спінальна м’язова атрофія (СМА). Хлопцю потрібно щомісячно близька мільйона гривень на ліки, щоб просто жити.

Проте українці, що постійно переказували кошти Назарію на "банки" запідозрили його у непорядності. У звітах суми не збігалися, звіти повторювались, Назарій блокував повідомлення із незручними питаннями, а ще знайшлись старі повідомлення Назарія, де він цікавився ставками на спорт.

Своєю чергою Назарій відповів, що зробив помилку і не відокремлював власні кошти від коштів на "банках".

Новини.LIVE радять українцям не втрачати мотивації через подібний скандал. Є багато фондів та волонтерів, які перевірені часом та пишаються чесними звітами. Просто треба уважно перевіряти кому і на що ви донатите, перевіряючи репутацію фонду чи волонтера.

Наприклад, ви прямо зараз можете підтримати один із важливих зборів для ЗСУ. 252 батальйон ТрО, який боронить нас на Сумщині, терміново потребує авто — надійного пікапа або позашляховика.

Або є відомі фонди допомоги тваринам "Сіріус" та Happy Paw, що мають понад двадцятирічну репутацію й опікуються тваринами в тому числі вивезеними з окупованих територій, яких кинули непорядні власники. Там можна знайти собі улюбленця, щоб зробити його й себе щасливими.

Раніше ми повідомляли, що мер Львова Андрій Садовий прокоментував гучний скандал довкола Назара Гусакова та відповів, що саме йому передала Львівська міська рада.

Національна поліція України також розпочала два кримінальні провадження через збори Назарія Гусакова.