В Монобанке дали ответ, что будет с банками львовянина Назария Гусакова

Председатель Монобанка Олег Гороховский. Фото: Скриншот

Руководитель Монобанка Олег Гороховский отреагировал на скандал вокруг сборов на лечение и поддержку львовянина Назария Гусакова. Глава банка заявил о тщательном расследовании.

Об этом Гороховский сообщил в своем Telegram-канале.

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Сообщение Олега Гороховского. Фото: Скриншот

Олег Гороховский написал, что на "банках" Назария Гусакова на лечение еще остались деньги. Но их вывод станет доступным только после выставления счетов именно за лечение.

Он отметил, что сейчас банк проводит тщательное расследование возможных нарушений в сборах и одновременно это поможет ввести дополнительные механизмы прозрачности сборов.

Гороховский отмечает, что подобный скандал может больно ударить по украинской благотворительности и снизить мотивацию украинцев помогать, а это может лишить шансов на помощь для других людей, оказавшихся в беде.

В чем подозревают Назария Гусакова

Новини.LIVE сообщали о скандале со сборами денег на поддержку в лечении львовянина Назария Гусакова, который имеет редкий диагноз - спинальная мышечная атрофия (СМА). Парню нужно ежемесячно около миллиона гривен на лекарства, чтобы просто жить.

Однако украинцы, которые постоянно переводили средства Назарию на "банки" заподозрили его в непорядочности. В отчетах суммы не совпадали, отчеты повторялись, Назарий блокировал сообщения с неудобными вопросами, а еще нашлись старые сообщения Назария, где он интересовался ставками на спорт.

В свою очередь Назарий ответил, что сделал ошибку и не отделял собственные средства от средств на "банках".

Новини.LIVE советуют украинцам не терять мотивации из-за подобного скандала. Есть много фондов и волонтеров, которые проверены временем и гордятся честными отчетами. Просто надо внимательно проверять кому и на что вы донатите, обращая внимание на репутацию фонда или волонтера.

Например, вы прямо сейчас можете поддержать один из важных сборов для ВСУ. 252 батальон ТрО, который защищает нас на Сумщине, срочно нуждается в авто - надежном пикапе или внедорожнике.

Или есть известные фонды помощи животным "Сириус" и Happy Paw, имеющие более двадцатилетнюю репутацию и они занимаются животными, в том числе вывезенными с оккупированных территорий, которых бросили непорядочные владельцы. Там можно найти себе любимца, чтобы сделать его и себя счастливыми.

Ранее мы сообщали, что мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал громкий скандал вокруг Назара Гусакова и ответил, что именно ему передал Львовский городской совет.

Национальная полиция Украины также начала два уголовных производства из-за собрания Назария Гусакова.