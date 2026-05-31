Головна Львів Град та грози: у Львові різко погіршиться погода завтра

Град та грози: у Львові різко погіршиться погода завтра

Дата публікації: 31 травня 2026 15:04
Прогноз погоди у Львові та області на завтра 1 червня
Чоловік із парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 1 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі, грози та град. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди у Львові та області на 1 червня

Вночі місцями можливий короткочасний дощ. Зранку та вдень очікується дощ, гроза, а подекуди град. Крім того, вночі та зранку подекуди туман.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня
Погода в Україні 1 червня. Фото: Meteopost

Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. 

Температура повітря: 

Читайте також:
  • по Львівській області вночі +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С;
  • у Львові вночі +9...+11 °С, вдень +19...+21 °С.

Небезпечні метеорологічні явища

Вночі та зранку місцями туман видимість до 500 метрів, а зранку та вдень грози, подекуди град. Внаслідок погіршення погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

Погода у Львові 1 червня
Попередження про туман. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Дощ у Львові 1 червня
Попередження про грозу та опади. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Пожежна небезпека

Завтра місцями надзвичайна та висока пожежна небезпека, але по півдню території переважно відсутня. 

Погода у Львові 1 червня
Прогноз пожежної небезпеки по Львівщині 1 червня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, станом на 31 травня на АЗС Львова та області зберігається стабільна цінова ситуація на пальне. Вартість більшості його видів не змінилася.

Крім того, у Львові відбулися всеукраїнські змагання UNBROKEN GAMES 2026, участь в яких взяли 570 військових, ветеранів та людей з інвалідністю. Зокрема, матчі з баскетболу на кріслах колісних відбулися просто неба в центрі Львова.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
