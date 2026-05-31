Прогноз погоди у Львові та області на завтра 1 червня

Град та грози: у Львові різко погіршиться погода завтра
Погода у Львові та області завтра, 1 червня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про дощі, грози та град. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди у Львові та області на 1 червня
Вночі місцями можливий короткочасний дощ. Зранку та вдень очікується дощ, гроза, а подекуди град. Крім того, вночі та зранку подекуди туман.
Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Львівській області вночі +8...+13 °С, вдень +18...+23 °С;
- у Львові вночі +9...+11 °С, вдень +19...+21 °С.
Небезпечні метеорологічні явища
Вночі та зранку місцями туман видимість до 500 метрів, а зранку та вдень грози, подекуди град. Внаслідок погіршення погодних умов синоптики оголосили перший рівень небезпечності.
Пожежна небезпека
Завтра місцями надзвичайна та висока пожежна небезпека, але по півдню території переважно відсутня.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", — йдеться у повідомленні.
