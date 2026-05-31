У Львові пройшли змагання UNBROKEN GAMES 2026: фоторепортаж

Змагання UNBROKEN GAMES 2026. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові вже вдруге відбулися всеукраїнські змагання UNBROKEN GAMES 2026. Протягом трьох днів у місті були змагання з рекордною участю — 570 військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю, які зазнали поранень або травм унаслідок війни.

Учасники змагань випробовували свої сили в настільному тенісі, плаванні, стрільбі з лука, петанку, паверліфтингу, веслуванні на тренажерах і функціональному багатоборстві. Окремо відбулися показові ігри з баскетболу на кріслах колісних.

Особливістю цьогорічних ігор стало винесення частини дисциплін за межі спортивних арен у відкритий міський простір. Зокрема, матчі з баскетболу на кріслах колісних відбулися просто неба в центрі Львова.

Організатори пояснили, що таке рішення мало на меті зробити ветеранів більш помітними для суспільства та показати роль спорту в їхній реабілітації, соціалізації й пошуку нових життєвих орієнтирів після поранень.

Директор офісу спорту Львівської міської ради Антон Нікулін повідомив, що цьогорічні UNBROKEN GAMES стали найбільшими комплексними ветеранськими змаганнями в Україні за кількістю учасників.

Організатори підкреслюють, що ці змагання виконують не лише спортивну, а й соціальну функцію, створюючи простір для спілкування ветеранів, обміну досвідом і взаємної підтримки.

У категорії "Професіонал" учасники змагалися не лише за медалі, а й за фінансові нагороди.

Учасник змагань ветеран російсько-української війни Олександр Базилевич поділився, що вперше взяв участь. За його словами, він захопився тенісом завдяки побратиму.

"Для хлопців це розрядка, можливість спробувати щось нове, побачити, як хлопці грають після поранення. Наприклад, я можу показати, чого я досяг за певний час. І мені здається, в подальшому це десь розвиток взагалі для адаптивного спорту, навіть для цивільних", — каже він.

А ветеран російсько-української війни Сергій зазначив, що щасливий, що розвивається ветеранський спорт та ветеранська політика.

"Кожен ветеран знає, що суспільство його підтримує і приймає, і можна сказати, що дуже багато для нього робить. Тому я б у більшості порадив би всім ветеранам по можливості залучатися до спорту, приймати активну участь у змаганнях", — заявив він.

