Во Львове прошли соревнования UNBROKEN GAMES 2026: фоторепортаж

Соревнования UNBROKEN GAMES 2026. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове уже второй раз состоялись всеукраинские соревнования UNBROKEN GAMES 2026. В течение трех дней в городе были соревнования с рекордным участием — 570 военнослужащих, ветеранов и людей с инвалидностью, которые получили ранения или травмы в результате войны.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

UNBROKEN GAMES 2026 во Львове

Участники соревнований испытывали свои силы в настольном теннисе, плавании, стрельбе из лука, петанке, пауэрлифтинге, гребле на тренажерах и функциональном многоборье. Отдельно состоялись показательные игры по баскетболу на креслах колесных.

UNBROKEN GAMES 2026. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Особенностью нынешних игр стало вынесение части дисциплин за пределы спортивных арен в открытое городское пространство. В частности, матчи по баскетболу на креслах колесных состоялись под открытым небом в центре Львова.

Во Львове состоялись соревнования UNBROKEN GAMES 2026. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участники UNBROKEN GAMES 2026. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Организаторы объяснили, что такое решение имело целью сделать ветеранов более заметными для общества и показать роль спорта в их реабилитации, социализации и поиске новых жизненных ориентиров после ранений.

Читайте также:

Директор офиса спорта Львовского городского совета Антон Никулин сообщил, что нынешние UNBROKEN GAMES стали крупнейшими комплексными ветеранскими соревнованиями в Украине по количеству участников.

Всеукраинские соревнования UNBROKEN GAMES 2026. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Организаторы подчеркивают, что эти соревнования выполняют не только спортивную, но и социальную функцию, создавая пространство для общения ветеранов, обмена опытом и взаимной поддержки.

В категории "Профессионал" участники соревновались не только за медали, но и за финансовые награды.

UNBROKEN GAMES 2026. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Участник соревнований ветеран российско-украинской войны Александр Базилевич поделился, что впервые принял участие. По его словам, он увлекся теннисом благодаря побратиму.

"Для ребят это разрядка, возможность попробовать что-то новое, увидеть, как ребята играют после ранения. Например, я могу показать, чего я достиг за определенное время. И мне кажется, в дальнейшем это где-то развитие вообще для адаптивного спорта, даже для гражданских", — говорит он.

Участники соревнований во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

А ветеран российско-украинской войны Сергей отметил, что счастлив, что развивается ветеранский спорт и ветеранская политика.

"Каждый ветеран знает, что общество его поддерживает и принимает, и можно сказать, что очень много для него делает. Поэтому я бы в большинстве посоветовал бы всем ветеранам по возможности привлекаться к спорту, принимать активное участие в соревнованиях", — заявил он.

Львов — последние новости

Как писали Новини.LIVE, 30 мая во Львове на площади Рынок открыли памятный знак "Место надежды" и высадили "Дерево надежды" в поддержку военнопленных и пропавших без вести.

Ранее стало известно, что будут судить руководителя частного предприятия за вероятное присвоение более 215 тысяч гривен во время строительства моста через Днестр на Львовщине.