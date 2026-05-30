Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов В поддержку пленных: во Львове открыли памятный знак "Место надежды"

В поддержку пленных: во Львове открыли памятный знак "Место надежды"

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 17:27
В поддержку пленных: во Львове открыли памятный знак "Место надежды"
Памятный знак во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 30 мая на площади Рынок открыли памятный знак "Место надежды" и высадили "Дерево надежды" в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Это место станет пространством памяти, поддержки и единства для семей военных.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Памятный знак "Место надежды" во Львове

Журналистка рассказала, что событие началось с шествия семей военных, которые ждут возвращения своих родных домой. Участники прошли по центральной части города, чтобы привлечь внимание к судьбе пленных и без вести пропавших защитников.

null
Шествие семей военных во Львове. Фото: Новини.LIVE
null
Памятный знак на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE
null
Семьи пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE
null
Памятный знак во Львове. Фото: Новини.LIVE
null
Памятный знак во Львове. Фото: Новини.LIVE

После шествия состоялось торжественное открытие знака "Место надежды". Инициаторами создания памятного места стали семьи без вести пропавших и пленных Героев, которые регулярно проводят в центре Львова акции-напоминания о своих близких.

Завершающим этапом мероприятия стала высадка "Дерева надежды" — горькокаштана сорта Briotii. Дерево посадили как символ веры и несокрушимой надежды на возвращение домой всех украинских защитников, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Читайте также:

""Место надежды" станет пространством памяти, поддержки и единства для семей военных, а также напоминанием для львовян и гостей города о тех, кто до сих пор не вернулся домой", — отметили организаторы.

Как писали Новини.LIVE, во Львове во время восстановления музея Шухевича нашли вероятное убежище. Управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко отметил, что найденное помещение могло использоваться Романом Шухевичем.

А 23 мая во Львове состоялась акция протеста против мигрантов. Участники призвали власть изменить трудовую политику, давать рабочие места украинцам и способствовать возвращению граждан из-за рубежа.

Львов пленные пропавшие без вести
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации