В поддержку пленных: во Львове открыли памятный знак "Место надежды"
Во Львове 30 мая на площади Рынок открыли памятный знак "Место надежды" и высадили "Дерево надежды" в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Это место станет пространством памяти, поддержки и единства для семей военных.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Памятный знак "Место надежды" во Львове
Журналистка рассказала, что событие началось с шествия семей военных, которые ждут возвращения своих родных домой. Участники прошли по центральной части города, чтобы привлечь внимание к судьбе пленных и без вести пропавших защитников.
После шествия состоялось торжественное открытие знака "Место надежды". Инициаторами создания памятного места стали семьи без вести пропавших и пленных Героев, которые регулярно проводят в центре Львова акции-напоминания о своих близких.
Завершающим этапом мероприятия стала высадка "Дерева надежды" — горькокаштана сорта Briotii. Дерево посадили как символ веры и несокрушимой надежды на возвращение домой всех украинских защитников, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.
""Место надежды" станет пространством памяти, поддержки и единства для семей военных, а также напоминанием для львовян и гостей города о тех, кто до сих пор не вернулся домой", — отметили организаторы.
