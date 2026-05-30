В поддержку пленных: во Львове открыли памятный знак "Место надежды"

Памятный знак во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 30 мая на площади Рынок открыли памятный знак "Место надежды" и высадили "Дерево надежды" в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Это место станет пространством памяти, поддержки и единства для семей военных.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Памятный знак "Место надежды" во Львове

Журналистка рассказала, что событие началось с шествия семей военных, которые ждут возвращения своих родных домой. Участники прошли по центральной части города, чтобы привлечь внимание к судьбе пленных и без вести пропавших защитников.

Шествие семей военных во Львове. Фото: Новини.LIVE

Памятный знак на площади Рынок во Львове. Фото: Новини.LIVE

Семьи пленных и пропавших без вести во Львове. Фото: Новини.LIVE

Памятный знак во Львове. Фото: Новини.LIVE

Памятный знак во Львове. Фото: Новини.LIVE

После шествия состоялось торжественное открытие знака "Место надежды". Инициаторами создания памятного места стали семьи без вести пропавших и пленных Героев, которые регулярно проводят в центре Львова акции-напоминания о своих близких.

Завершающим этапом мероприятия стала высадка "Дерева надежды" — горькокаштана сорта Briotii. Дерево посадили как символ веры и несокрушимой надежды на возвращение домой всех украинских защитников, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести.

Читайте также:

""Место надежды" станет пространством памяти, поддержки и единства для семей военных, а также напоминанием для львовян и гостей города о тех, кто до сих пор не вернулся домой", — отметили организаторы.

Как писали Новини.LIVE, во Львове во время восстановления музея Шухевича нашли вероятное убежище. Управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко отметил, что найденное помещение могло использоваться Романом Шухевичем.

А 23 мая во Львове состоялась акция протеста против мигрантов. Участники призвали власть изменить трудовую политику, давать рабочие места украинцам и способствовать возвращению граждан из-за рубежа.