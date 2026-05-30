На підтримку полонених: у Львові відкрили пам’ятний знак "Місце надії"
У Львові 30 травня на площі Ринок відкрили пам'ятний знак "Місце надії" та висадили "Дерево надії" на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Це місце стане простором пам'яті, підтримки та єдності для родин військових.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Пам'ятний знак "Місце надії" у Львові
Журналістка розповіла, що подія розпочалася з ходи родин військових, які чекають на повернення своїх рідних додому. Учасники пройшли центральною частиною міста, щоб привернути увагу до долі полонених та безвісти зниклих захисників.
Після ходи відбулося урочисте відкриття знаку "Місце надії". Ініціаторами створення пам'ятного місця стали родини безвісти зниклих та полонених Героїв, які регулярно проводять у центрі Львова акції-нагадування про своїх близьких.
Завершальним етапом заходу стало висадження "Дерева надії" — гіркокаштана сорту Briotii. Дерево посадили як символ віри та незламної надії на повернення додому всіх українських захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти.
""Місце надії" стане простором пам'яті, підтримки та єдності для родин військових, а також нагадуванням для львів'ян і гостей міста про тих, хто досі не повернувся додому", — наголосили організатори.
