Головна Львів На підтримку полонених: у Львові відкрили пам'ятний знак "Місце надії"

На підтримку полонених: у Львові відкрили пам’ятний знак "Місце надії"

Дата публікації: 30 травня 2026 17:27
Пам'ятний знак у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 30 травня на площі Ринок відкрили пам'ятний знак "Місце надії" та висадили "Дерево надії" на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Це місце стане простором пам'яті, підтримки та єдності для родин військових.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака. 

Пам'ятний знак "Місце надії" у Львові

Журналістка розповіла, що подія розпочалася з ходи родин військових, які чекають на повернення своїх рідних додому. Учасники пройшли центральною частиною міста, щоб привернути увагу до долі полонених та безвісти зниклих захисників.

Хода родин військових у Львові. Фото: Новини.LIVE
Пам'ятний знак на площі Ринок у Львові. Фото: Новини.LIVE
Родини полонених та зниклих безвісти у Львові. Фото: Новини.LIVE
Пам'ятний знак у Львові. Фото: Новини.LIVE
Пам'ятний знак у Львові. Фото: Новини.LIVE

Після ходи відбулося урочисте відкриття знаку "Місце надії". Ініціаторами створення пам'ятного місця стали родини безвісти зниклих та полонених Героїв, які регулярно проводять у центрі Львова акції-нагадування про своїх близьких.

Завершальним етапом заходу стало висадження "Дерева надії" — гіркокаштана сорту Briotii. Дерево посадили як символ віри та незламної надії на повернення додому всіх українських захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. 

""Місце надії" стане простором пам'яті, підтримки та єдності для родин військових, а також нагадуванням для львів'ян і гостей міста про тих, хто досі не повернувся додому", — наголосили організатори.

Як писали Новини.LIVE, у Львові під час відбудови музею Шухевича знайшли ймовірну криївку. Керуючий справами виконкому Львівської міськради Євген Бойко зазначив, що знайдене приміщення могло використовуватися Романом Шухевичем.

А 23 травня у Львові відбулась акція протесту проти мігрантів. Учасники закликали владу змінити трудову політику, давати робочі місця українцям і сприяти поверненню громадян з-за кордону.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
