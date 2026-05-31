Головна Львів Вартість дизелю та бензину не змінилась: ціни на пальне у Львові

Дата публікації: 31 травня 2026 13:24
АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

Станом на 31 травня на автозаправних станціях Львова та Львівської області спостерігається стабільність більшості видів пального. Ціни залишаються на рівні 29 травня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Мінфін.

Ціни на пальне у Львові 31 травня

Станом на сьогодні вартість пального у Львові така:

  • бензин А-95 преміум — 80,00 грн/л,
  • бензин А-95 — 76,55 грн/л,
  • бензин А-92 — 69,90 грн/л,
  • дизельне паливо — 86,04 грн/л,
  • Газ автомобільний — 46,54 грн/л.
Середні ціни на пальне у Львові та області. Фото: скриншот / Мінфін

Загалом, ринок пального у Львівській області залишається стабільним. Незначне зниження вартості дизеля може бути пов’язане з короткостроковими коливаннями закупівельних цін, тоді як бензин та газ утримують попередні рівні.

Також ціни на пальне можуть коливатися залежно від операторів АЗС. 

Ціни операторів на АЗС. Фото: скриншот / Мінфін

Як писали Новини.LIVE, у Львові пройшли змагання UNBROKEN GAMES 2026. Протягом трьох днів у місті були змагання з рекордною участю — 570 військовослужбовців, ветеранів та людей з інвалідністю. 

Також ми повідомляли, що у Львові відкрили пам’ятний знак "Місце надії" на підтримку полонених та зниклих безвісти. Подія розпочалася з ходи родин військових, які чекають на повернення своїх рідних додому. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
