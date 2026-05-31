Стоимость дизеля и бензина не изменилась: цены на топливо во Львове

АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 31 мая на автозаправочных станциях Львова и Львовской области наблюдается стабильность большинства видов топлива. Цены остаются на уровне 29 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минфин.

Цены на топливо во Львове 31 мая

По состоянию на сегодня стоимость топлива во Львове такая:

бензин А-95 премиум — 80,00 грн/л,

бензин А-95 — 76,55 грн/л,

бензин А-92 — 69,90 грн/л,

дизельное топливо — 86,04 грн/л,

Газ автомобильный — 46,54 грн/л.

Средние цены на топливо во Львове и области. Фото: скриншот / Минфин

В общем, рынок топлива во Львовской области остается стабильным. Незначительное снижение стоимости дизеля может быть связано с краткосрочными колебаниями закупочных цен, тогда как бензин и газ удерживают предыдущие уровни.

Также цены на топливо могут колебаться в зависимости от операторов АЗС.

Цены операторов на АЗС. Фото: скриншот / Минфин

