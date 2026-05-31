Прогноз погоды во Львове и области на завтра 1 июня

Град и грозы: во Львове резко ухудшится погода завтра
Погода во Львове и области завтра, 1 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды во Львове и области на 1 июня
Ночью местами возможен кратковременный дождь. Утром и днем ожидается дождь, гроза, а местами град. Кроме того, ночью и утром местами туман.
Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Львовской области ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С;
- во Львове ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С.
Опасные метеорологические явления
Ночью и утром местами туман видимость до 500 метров, а утром и днем грозы, местами град. Вследствие ухудшения погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности.
Пожарная опасность
Завтра местами чрезвычайная и высокая пожарная опасность, но по югу территории преимущественно отсутствует.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.
