Град и грозы: во Львове резко ухудшится погода завтра

Град и грозы: во Львове резко ухудшится погода завтра

Дата публикации 31 мая 2026 15:04
Прогноз погоды во Львове и области на завтра 1 июня
Мужчина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 1 июня, ожидается облачной с прояснениями. Синоптики предупреждают о дождях, грозах и граде. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды во Львове и области на 1 июня

Ночью местами возможен кратковременный дождь. Утром и днем ожидается дождь, гроза, а местами град. Кроме того, ночью и утром местами туман.

Прогноз погоди в Україні на 1 червня
Погода в Украине 1 июня. Фото: Meteopost

Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха:

  • по Львовской области ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С;
  • во Львове ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С.

Опасные метеорологические явления

Ночью и утром местами туман видимость до 500 метров, а утром и днем грозы, местами град. Вследствие ухудшения погодных условий синоптики объявили первый уровень опасности.

Погода у Львові 1 червня
Предупреждение о тумане. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Дощ у Львові 1 червня
Предупреждение о грозе и осадках. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Пожарная опасность

Завтра местами чрезвычайная и высокая пожарная опасность, но по югу территории преимущественно отсутствует.

Погода у Львові 1 червня
Прогноз пожарной опасности по Львовской области 1 июня. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, по состоянию на 31 мая на АЗС Львова и области сохраняется стабильная ценовая ситуация на топливо. Стоимость большинства его видов не изменилась.

Кроме того, во Львове состоялись всеукраинские соревнования UNBROKEN GAMES 2026, участие в которых приняли 570 военных, ветеранов и людей с инвалидностью. В частности, матчи по баскетболу на креслах колесных состоялись под открытым небом в центре Львова.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
