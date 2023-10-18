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Якою буде погода у Львові сьогодні — прогноз синоптиків

18 жовтня 2023 07:05
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Без опадів, але вже з морозом — якою буде погода на Львівщині 18 жовтня
Площа Ринок в тумані. Фото: Справжня варта
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Сьогодні, 18 жовтня, у Львові та в області буде слабкий туман. Опадів не очікується, але вітер уже морозяний. Температура повітря підніметься до 14°C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, вдень істотних опадів не буде, вночі та вранці очікується туман.

"Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5  —10 м/с. Температура вночі від 2 °C морозу до 3 °C тепла, вдень 9 — 14 °C тепла. Погіршення видимості в тумані 200 — 500 м", — йдеться у повідомленні.

Скрин до пису з Facebook львівського гідрометцентру
Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до  — 3 °C вночі та до +18 °C  вдень.

Також, ми писали, що цього тижня на Львівщині очікується вночі мороз, вдень сильні пориви вітру. Сьогодні, 17 жовтня, у Львові та в області температура вночі опуститься до — 2 °C морозу, вдень очікується до 12 °C тепла. 

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