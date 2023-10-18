Без опадів, але вже з морозом — якою буде погода на Львівщині 18 жовтня

Площа Ринок в тумані. Фото: Справжня варта

Сьогодні, 18 жовтня, у Львові та в області буде слабкий туман. Опадів не очікується, але вітер уже морозяний. Температура повітря підніметься до 14°C тепла.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, вдень істотних опадів не буде, вночі та вранці очікується туман.

"Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5 —10 м/с. Температура вночі від 2 °C морозу до 3 °C тепла, вдень 9 — 14 °C тепла. Погіршення видимості в тумані 200 — 500 м", — йдеться у повідомленні.

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові очікується сильний заморозок. Температура повітря очікується від 0 до — 3 °C вночі та до +18 °C вдень.

Також, ми писали, що цього тижня на Львівщині очікується вночі мороз, вдень сильні пориви вітру. Сьогодні, 17 жовтня, у Львові та в області температура вночі опуститься до — 2 °C морозу, вдень очікується до 12 °C тепла.