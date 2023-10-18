Без осадков, но уже с морозом, какой будет погода на Львовщине 18 октября

Площадь рынка в тумане. Фото: Настоящая стража

Сегодня, 18 октября, во Львове и области будет слабый туман. Осадков не ожидается, но ветер уже морозный. Температура воздуха поднимется до 14 °C тепла.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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По данным синоптиков, днем осадков не будет, ночью и утром ожидается туман.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5 —10 м/с. Температура ночью от 2°C мороза до 3° тепла, днем ​​9 — 14° С тепла. Ухудшение видимости в тумане 200 — 500 м", — говорится в сообщении.

Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

Напомним, мы ранее писали, что во Львове ожидается сильная заморозка. Температура воздуха ожидается от 0 до — 3 °C ночью и до +18 °C днем.

Также мы писали, что на этой неделе на Львовщине ожидается ночью мороз, днем сильные порывы ветра. Сегодня, 17 октября, во Львове и области температура ночью опустится до — 2 °C мороза, днем ожидается до 12 °C тепла.