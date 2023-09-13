"Його слово було сильне і тверде": у Львові помер народний артист України

Народний артист України Олександр Кузьменко. Фото: Google

У Львові на 76-у році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Актор театру імені Марії Заньковецької був родом з у Нікополя, Дніпропетровської області.

Про це повідомили у пресслужбі театру імені Марії Заньковецької.

Читайте також:

"Кожне слово актора на сцені було сильне та тверде"

"Кожне його слово на сцені було сильне та тверде, і додавало його виконавській майстерності шарму. Олександр Кузьменко неперевершено зіграв в пам’ятній виставі "Політ над гніздом зозулі" індіанського вождя Бромдена, також серед його ролей: Микич в "Ханумі", Цар Микола I в "Державній зраді" Р. Лапіки, Онучкін в "Одруженні", Шумицький в "Коханому нелюбі" та багато інших, зіграних в театрі ім. Марії Заньковецької та Першому театрі, де він тривалий час працював", — йдеться у повідомленні.

До слова, Олександр Кузьменко народився у жовтні 1947 року у Нікополі. З 1973 по 1994 рік він працював актором Львівського театру юного глядача імені Максима Горького, нині — Перший український театр для дітей та юнацтва. З березня 1994 року актор працював у театрі імені Марії Заньковецької.

Про чин похорону актора повідомлять додатково.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині районний суд призначив два роки тюрми

акушерці-гінекологині Буської центральної районної лікарні. Акушерку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, через що дитина померла при пологах.