Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow "Його слово було сильне і тверде": у Львові помер народний артист України arrow

"Його слово було сильне і тверде": у Львові помер народний артист України

13 вересня 2023 18:29
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
"Його слово було сильне і тверде": у Львові помер народний артист України
Народний артист України Олександр Кузьменко. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові на 76-у році життя помер народний артист України Олександр Кузьменко. Актор театру імені Марії Заньковецької був родом з у Нікополя, Дніпропетровської області.

Про це повідомили у пресслужбі театру імені Марії Заньковецької.

Читайте також:

"Кожне слово актора на сцені було сильне та тверде"

"Кожне його слово на сцені було сильне та тверде, і додавало його виконавській майстерності шарму. Олександр Кузьменко неперевершено зіграв в пам’ятній виставі "Політ над гніздом зозулі" індіанського вождя Бромдена, також серед його ролей: Микич в "Ханумі", Цар Микола I в "Державній зраді" Р. Лапіки, Онучкін в "Одруженні", Шумицький в "Коханому нелюбі" та багато інших, зіграних в театрі ім. Марії Заньковецької та Першому театрі, де він тривалий час працював",  — йдеться у повідомленні. 

До слова, Олександр Кузьменко народився у жовтні 1947 року у Нікополі. З 1973 по 1994 рік він працював актором Львівського театру юного глядача імені Максима Горького, нині  — Перший український театр для дітей та юнацтва. З березня 1994 року актор працював у театрі імені Марії Заньковецької.

Про чин похорону актора повідомлять додатково. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині районний суд призначив два роки тюрми
акушерці-гінекологині Буської центральної районної лікарні. Акушерку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, через що дитина померла при пологах. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

"Україна поставить Росію на місце", — Яременко

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз