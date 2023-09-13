"Его слово было сильным и твердым": во Львове умер народный артист Украины

Народный артист Украины Александр Кузьменко. Фото: Google

Во Львове на 76-м году жизни скончался народный артист Украины Александр Кузьменко. Актер театра имени Марии Заньковецкой был родом из Никополя, Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Марии Заньковецкой.

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"Каждое слово актера на сцене было сильным и твердым"

"Каждое его слово на сцене было сильным и твердым, и добавляло его исполнительскому мастерству шарма. Александр Кузьменко непревзойденно сыграл в памятном представлении "Полет над гнездом кукушки" индейского вождя Бромдена, также среди его ролей: Микич в "Хануме", Царь Николай И в "Государственной измене" Р. Лапики, Онучкин в "Женитьбе", Шумицкий в "Любимом нелюбви" и многие другие, сыгранные в театре им. Марии Заньковецкой и Первом театре, где он долгое время работал", — говорится в сообщении.

К слову, Александр Кузьменко родился в октябре 1947 года в Никополе. С 1973 по 1994 он работал актером Львовского театра юного зрителя имени Максима Горького, ныне — Первый украинский театр для детей и юношества. С марта 1994 актер работал в театре имени Марии Заньковецкой.

О чине похорон актера сообщат дополнительно.

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