Смерть при пологах: суд виніс вирок лікарці з Львівщини

Суддівський молоток. Фото: Google

На Львівщині районний суд призначив два роки тюрми

акушерці-гінекологині Буської центральної районної лікарні. Акушерку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, через що дитина померла при пологах.

Про це пише ZAXID.NET.

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За вироком суду, який винесли у серпні 2023 року, в грудні 2016 року вагітна жінка поступила у Буську ЦРЛ з болями.

"Жінка у суді розповіла, що лікарка, яка вела її вагітність, скерувала її у лікарню, щоб вона була під наглядом. Вночі у жінки почалась кровотеча, про що вона повідомила медперсонал, о 07:00 кровотеча посилилась та були сильні перейми. Її оглянула акушерка Мирослава Пинда, повідомила про стан жінки лікуючій лікарці і та запропонувала робити кесарів розтин. Лише коли лікуюча лікарка приїхала у лікарню, почали збирати операційну бригаду, яка чергувала з дому. Операцію жінці провели близько 10:10 і витягнули мертву дівчинку", — йдеться у повідомленні.

Акушерці суд призначив два роки тюрми, але звільнив від покарання через закінчення термінів давності. На вирок ще може бути подана апеляція.

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