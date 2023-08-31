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Смерть при пологах: суд виніс вирок лікарці з Львівщини

31 серпня 2023 13:56
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Марта Байдака
Журналіст
Смерть при пологах: суд виніс вирок лікарці з Львівщини
Суддівський молоток. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині районний суд призначив два роки тюрми
акушерці-гінекологині Буської центральної районної лікарні. Акушерку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, через що дитина померла при пологах. 

Про це пише ZAXID.NET.

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Суд звільнив лікарку від покарання

За вироком суду, який винесли у серпні 2023 року, в грудні 2016 року вагітна жінка поступила у Буську ЦРЛ з болями.

"Жінка у суді розповіла, що лікарка, яка вела її вагітність, скерувала її у лікарню, щоб вона була під наглядом. Вночі у жінки почалась кровотеча, про що вона повідомила медперсонал, о 07:00 кровотеча посилилась та були сильні перейми. Її оглянула акушерка Мирослава Пинда, повідомила про стан жінки лікуючій лікарці і та запропонувала робити кесарів розтин. Лише коли лікуюча лікарка приїхала у лікарню, почали збирати операційну бригаду, яка чергувала з дому. Операцію жінці провели близько 10:10 і витягнули мертву дівчинку", — йдеться у повідомленні.

Акушерці суд призначив два роки тюрми, але звільнив від покарання через закінчення термінів давності. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області Жидачівський районний суд  оштрафував матір неповнолітнього хлопчика на 850 грн. Син жінки знущався з 11-річної дівчинки та спробував її підпалити.

Також, ми раніше писали, що у Львівській області Стрийський районний суд виніс вирок військовому, який використовував підлеглих для робіт на будівництві. А також організував систематичний збір коштів на свою особисту картку "для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу". 

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