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На Львівщині судили матір сина, який хотів підпалити 11-річну дівчинку

23 серпня 2023 12:03
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині судили матір сина, який хотів підпалити 11-річну дівчинку
Суддівський молоток. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області, Жидачівський районний суд  оштрафував матір неповнолітнього хлопчика на 850 грн. Син жінки знущався з 11-річної дівчинки та спробував її підпалити.

Про це пише ZAXID.NET.

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Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, наприкінці липня 2023 року 11-річний хлопець знущався зі своєї однолітки.

"Він ображав дівчинку нецензурними словами, плював на неї та намагався підпалити. Хлопець неповнолітній, тож поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків на його матір. У матеріалах справи прихована адреса, де саме трапився інцидент, однак справу розглядали у Жидачівському райсуді", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи матір хлопця також притягнули до адмінвідповідальності, оскільки у липні 2023 року вона вчиняла домашнє насильство щодо своєї матері: ображала нецензурними словами та погрожувала фізичною розправою. У суді жінка визнала свою провину.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові Галицький районний суд виніс вирок 62-річній львів'янці, яка підтримувала президента Росії Володимира Путіна. За те що жінка виправдовувала російську армію, суд призначив жінці 10 років тюрми.

Також, ми раніше писали, що у Львівській області Стрийський районний суд виніс вирок військовому, який використовував підлеглих для робіт на будівництві. А також організував систематичний збір коштів на свою особисту картку "для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу". 

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