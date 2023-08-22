У Львові суд покарав місцеву мешканку за підтримку Путіна

Руки жінки в наручниках: Фото: Google

У Львові Галицький районний суд виніс вирок 62-річній львів'янці, яка підтримувала президента Росії Володимира Путіна. За те що жінка виправдовувала російську армію, суд призначив жінці 10 років тюрми.

Про це пише ZAXID.NET

Читайте також:

Громадянка України родом з РФ

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, Галина Томашук народилась у Орловській області РФ, але є громадянкою України та мешканкою Львова.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у російській соцмережі "Однокласники" Галина Томашук підтримувала російського президента Владіміра Путіна та виправдовувала ворожу армію. Вона поширювала дописи про те, що "Крим — це Росія", дякувала за Донецьк та Луганськ, а Путіна називала "своїм президентом", — йдеться у повідомленні.

До слова, 62-річну Галину Томашук обвинувачували у виправдовуванні російської агресії та посяганні на територіальну цілісність України. Відомо, що жінка виїздила за кордон та не з’являлась на судові засідання.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області Стрийський районний суд виніс вирок військовому, який використовував підлеглих для робіт на будівництві. А також організував систематичний збір коштів на свою особисту картку "для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу".