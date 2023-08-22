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У Львові суд покарав місцеву мешканку за підтримку Путіна

22 серпня 2023 12:01
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові суд покарав місцеву мешканку за підтримку Путіна
Руки жінки в наручниках: Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові Галицький районний суд виніс вирок 62-річній львів'янці, яка підтримувала президента Росії Володимира Путіна. За те що жінка виправдовувала російську армію, суд призначив жінці 10 років тюрми.

Про це пише ZAXID.NET

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Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, Галина Томашук народилась у Орловській області РФ, але є громадянкою України та мешканкою Львова.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у російській соцмережі "Однокласники" Галина Томашук підтримувала російського президента Владіміра Путіна та виправдовувала ворожу армію. Вона поширювала дописи про те, що "Крим  — це Росія", дякувала за Донецьк та Луганськ, а Путіна називала "своїм президентом", — йдеться у повідомленні.

До слова, 62-річну Галину Томашук обвинувачували у виправдовуванні російської агресії та посяганні на територіальну цілісність України. Відомо, що жінка виїздила за кордон та не з’являлась на судові засідання.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області Стрийський районний суд виніс вирок військовому, який використовував підлеглих для робіт на будівництві. А також організував систематичний збір коштів на свою особисту картку "для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу". 

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