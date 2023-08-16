На Львівщині судили військового, який змушував підлеглих працювати на будівництві

Чоловік у військовій формі. Фото: Google

У Львівській області, Стрийський районний суд виніс вирок військовому, який використовував підлеглих для робіт на будівництві. А також організував систематичний збір коштів на свою особисту карту "для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу".

Про це пише ZAXID.NET

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Військового суд оштрафував на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, уродженець села Яворова — Юрій Підлужний у квітні 2022 року був призначений на посаду командира пожежного взводу однієї з військових частин.

"Протягом 2022 — 2023 років він організував систематичний збір грошей "для вирішення побутово-господарських потреб підрозділу", а також з квітня 2023 року використовував особовий склад для вирішення своїх особистих питань. Відомо, що підлеглі під час проходження служби, зокрема, працювали на будівництві у селі Дуліби на користь Юрія Підлужного", —йдеться у повідомленні.

Також, у матеріалах справи вказано, що підлеглі систематично перераховували кошти на особисту картку Юрія Підлужного, проте не зазначено, про які саме суми йдеться. Військового судили за вчинення адмінправопорушення (перевищення службових повноважень).

Військовий свою провину визнав, його звільнили з військової служби на час розгляду справи. Суд оштрафував комнадира взводу на 17 тисяч гривень.

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