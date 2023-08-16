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Во Львовской области судили военного, который заставлял подчиненных работать на строительстве

16 августа 2023 14:01
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области судили военного, который заставлял подчиненных работать на строительстве
Человек в военной форме. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, который использовал подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический  сбор средств на свою личную карту "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".

Об этом пишет ZAXID.NET

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Военного суд оштрафовал на 17 тыс. грн.

Как указано в постановлении суда, вынесенном в августе 2023 года, уроженец села Яворова — Юрий Пидлужный в апреле 2022 года был назначен на должность командира пожарного взвода одной из воинских частей.

"В течение 2022  — 2023 годов он организовал систематический сбор денег "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения", а также с апреля 2023 года использовал личный состав для решения своих личных вопросов. Известно, что подчиненные во время прохождения службы, в частности, работали на строительстве в селе Дулебы в пользу Юрия Пидлужного",  — говорится в сообщении.

Также, в деле указано, что подчиненные систематически перечисляли средства на личную карточку Юрия Пидлужного, однако не указано, о каких именно суммах идет речь. Военного судили за совершение админправонарушения (превышение служебных полномочий).

Военный свою вину признал, он был уволен с военной службы на время рассмотрения дела. Суд оштрафовал комнадыра взвода на 17 тысяч гривен.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области задержали полицейского одного из райотделов. Правоохранитель потребовал 1 тыс. долларов от местного жителя за закрытие уголовного производства.

Также мы писали, что во Львове суд вынес приговор 41-летней женщине за присвоение 600 тыс. грн из кредитного союза. Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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