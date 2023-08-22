Во Львове суд наказал местную жительницу за поддержку Путина
Во Львове Галицкий районный суд вынес приговор 62-летней львовянке, поддерживавшей президента России Владимира Путина. За то, что женщина оправдывала российскую армию, суд назначил женщине 10 лет тюрьмы.
Об этом пишет ZAXID.NET
Гражданка Украины родом из РФ
Как указано в приговоре суда, вынесенном в августе 2023 года, Галина Томашук родилась в Орловской области РФ, но является гражданкой Украины и жительницей Львова.
"С начала полномасштабного вторжения России в Украину в российской соцсети "Одноклассники" Галина Томашук поддерживала российского президента Владимира Путина и оправдывала вражескую армию. Она распространяла сообщения о том, что "Крым — это Россия", благодарила за Донецк и Луганск, а Путина называла "своим президентом", — говорится в сообщении.
К слову, 62-летнюю Галину Томашук обвиняли в оправдывании российской агрессии и посягательстве на территориальную целостность Украины. Известно, что женщина выезжала за границу и не являлась на судебные заседания.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, использовавшему подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический сбор средств на свою личную карту "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".