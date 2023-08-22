Во Львове суд наказал местную жительницу за поддержку Путина

Руки женщины в наручниках: Фото: Google

Во Львове Галицкий районный суд вынес приговор 62-летней львовянке, поддерживавшей президента России Владимира Путина. За то, что женщина оправдывала российскую армию, суд назначил женщине 10 лет тюрьмы.

Об этом пишет ZAXID.NET

Читайте также:

Гражданка Украины родом из РФ

Как указано в приговоре суда, вынесенном в августе 2023 года, Галина Томашук родилась в Орловской области РФ, но является гражданкой Украины и жительницей Львова.

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину в российской соцсети "Одноклассники" Галина Томашук поддерживала российского президента Владимира Путина и оправдывала вражескую армию. Она распространяла сообщения о том, что "Крым — это Россия", благодарила за Донецк и Луганск, а Путина называла "своим президентом", — говорится в сообщении.

К слову, 62-летнюю Галину Томашук обвиняли в оправдывании российской агрессии и посягательстве на территориальную целостность Украины. Известно, что женщина выезжала за границу и не являлась на судебные заседания.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, использовавшему подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический сбор средств на свою личную карту "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".