Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области судили мать сына, который хотел поджечь 11-летнюю девочку arrow

Во Львовской области судили мать сына, который хотел поджечь 11-летнюю девочку

23 августа 2023 12:03
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области судили мать сына, который хотел поджечь 11-летнюю девочку
Судейский молоток. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области Жидачевский районный суд оштрафовал мать несовершеннолетнего мальчика на 850 грн. Сын женщины издевался над 11-летней девочкой и попытался ее поджечь.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Читайте также:

Как указано в постановлении суда, вынесенном в августе 2023 года, в конце июля 2023 года 11-летний парень издевался над своей сверстницей.

"Он обижал девочку нецензурными словами, плевал на нее и пытался поджечь. Парень несовершеннолетний, поэтому полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей на его мать. В материалах дела скрыт адрес, где именно случился инцидент, однако дело рассматривали в Жидачевском райсуде", — говорится в сообщении.

По материалам дела мать парня также привлекли к админответственности, поскольку в июле 2023 года она совершала домашнее насилие в отношении своей матери: оскорбляла нецензурными словами и угрожала физической расправой. В суде женщина признала свою вину.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Галицкий районный суд вынес приговор 62-летней львовянке, поддерживавшей президента России Владимира Путина. За то, что женщина оправдывала российскую армию, суд назначил женщине 10 лет тюрьмы.

Также мы ранее писали, что во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, который использовал подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический сбор средств на свою личную карточку "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз