Во Львовской области судили мать сына, который хотел поджечь 11-летнюю девочку

Судейский молоток. Фото: Google

Во Львовской области Жидачевский районный суд оштрафовал мать несовершеннолетнего мальчика на 850 грн. Сын женщины издевался над 11-летней девочкой и попытался ее поджечь.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Как указано в постановлении суда, вынесенном в августе 2023 года, в конце июля 2023 года 11-летний парень издевался над своей сверстницей.

"Он обижал девочку нецензурными словами, плевал на нее и пытался поджечь. Парень несовершеннолетний, поэтому полиция составила протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей на его мать. В материалах дела скрыт адрес, где именно случился инцидент, однако дело рассматривали в Жидачевском райсуде", — говорится в сообщении.

По материалам дела мать парня также привлекли к админответственности, поскольку в июле 2023 года она совершала домашнее насилие в отношении своей матери: оскорбляла нецензурными словами и угрожала физической расправой. В суде женщина признала свою вину.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове Галицкий районный суд вынес приговор 62-летней львовянке, поддерживавшей президента России Владимира Путина. За то, что женщина оправдывала российскую армию, суд назначил женщине 10 лет тюрьмы.

Также мы ранее писали, что во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, который использовал подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический сбор средств на свою личную карточку "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".