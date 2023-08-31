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Смерть при родах: суд вынес приговор врачу со Львовщины

31 августа 2023 13:56
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Марта Байдака
Журналист
Смерть при родах: суд вынес приговор врачу со Львовщины
Судейский молоток. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области районный суд назначил два года тюрьмы акушерке-гинекологии Буской центральной районной больницы. Акушерку обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, из-за чего ребенок умер при родах.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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По приговору суда, вынесенному в августе 2023 года, в декабре 2016 года беременная женщина поступила в Бускою ЦРБ с болями.

"Женщина в суде рассказала, что врач, которая вела ее беременность, направила ее в больницу, чтобы она была под наблюдением. Ночью у женщины началось кровотечение, о чем она сообщила медперсонал, в 07:00 кровотечение усилилось и были сильные схватки. Ее осмотрела акушерка Мирослава Пинда, сообщила о состоянии женщины лечащему врачу и предложила делать кесарево сечение. Только когда лечащий врач приехала в больницу, начали собирать операционную бригаду. Операцию женщине провели около 10:10 и вытащили уже мертвую девочку", — говорится в сообщении.

Акушерке суд назначил два года тюрьмы, но освободил от наказания по истечении сроков давности. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что в Львовской области Жидачевский районный суд оштрафовал мать несовершеннолетнего мальчика на 850 грн. Сын женщины издевался над 11-летней девочкой и попытался ее поджечь.

Также мы ранее писали, что во Львовской области Стрыйский районный суд вынес приговор военному, который использовал подчиненных для работ на строительстве. А также организовал систематический сбор средств на свою личную карточку "для решения бытово-хозяйственных нужд подразделения".

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