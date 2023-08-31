Смерть при родах: суд вынес приговор врачу со Львовщины

Судейский молоток. Фото: Google

Во Львовской области районный суд назначил два года тюрьмы акушерке-гинекологии Буской центральной районной больницы. Акушерку обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, из-за чего ребенок умер при родах.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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По приговору суда, вынесенному в августе 2023 года, в декабре 2016 года беременная женщина поступила в Бускою ЦРБ с болями.

"Женщина в суде рассказала, что врач, которая вела ее беременность, направила ее в больницу, чтобы она была под наблюдением. Ночью у женщины началось кровотечение, о чем она сообщила медперсонал, в 07:00 кровотечение усилилось и были сильные схватки. Ее осмотрела акушерка Мирослава Пинда, сообщила о состоянии женщины лечащему врачу и предложила делать кесарево сечение. Только когда лечащий врач приехала в больницу, начали собирать операционную бригаду. Операцию женщине провели около 10:10 и вытащили уже мертвую девочку", — говорится в сообщении.

Акушерке суд назначил два года тюрьмы, но освободил от наказания по истечении сроков давности. На приговор еще может быть подана апелляция.

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