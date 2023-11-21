Історична будівля у центрі Львова піде з молотка — деталі

Львів'яни біля історичної будівлі "Укрексімбанку". Фото: Гал-інфо

У Львові три приміщення на площі Міцкевича, 4, які належать "Укрексімбанку", продадуть на аукціоні у січні наступного року. Одна зі споруд — пам’ятка архітектури, яка належить до культурної спадщини Львова.

Про це інформує Zaxid.net.

Читайте також:

У чому причина продажу будівель

Зазначається, що лот з початковою ціною у 373 млн грн складається з нерухомого і рухомого майна. Окрім будівлі-пам’ятки, продається також ще одне приміщення банку та спецприміщення з котельнею та іншими комунікаціями. Загальна площа будівель "Укрексімбанку", виставлених на торги, — 7108 кв. м вартістю 358,6 млн грн. Рухоме майно налічує 1904 одиниці, а вартість становить трохи більше 15 млн грн.

Одна з будівель "Укрексімбанку". Джерело: "Укрексімбанк"

Споруду банку, яка є пам’яткою архітектури, нещодавно відреставрували. Її загальна площа становить майже 2,5 тис. кв. м. Укладення договору купівлі-продажу цього майна можливе тільки після отримання від відповідного органу охорони культурної спадщини згоди на її продаж.

Інтер'єр однієї з будівель "Укрексімбанку". Джерело: "Укрексімбанк"

У договорі купівлі-продажу майна будуть передбачені такі умови:

продавець зобов’язується звільнити приміщення та передати покупцю майно за угодою сторін, але не пізніше 01.07.2024;

новий власник протягом місяця з моменту реєстрації права власності на банківську споруду-пам’ятку зобов’язаний укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини новий охоронний договір на вказану пам’ятку культурної спадщини.

Аукціон з продажу будівель та майна "Укрексімбанку" на площі Міцкевича у Львові планує відбутися 9 січня наступного року.

Готель "Європейський" — що відомо

Зазначимо, що раніше будівля була готелем "Європейський", який з'явився у 1804 році. У 1826 році на замовлення польського мецената Кароля Мате його перебудували під одноповерховий заїжджий двір. У 1830-ті роки готель був чотириповерховою будівлею, яку в 1870-х роках перебудували в стилі неоренесанс.

У 1920 році у готелю змінилися власники, а у 1935 році його знову перебудували. З 1949 року тут був готель "Україна", однак після 1991 року будівля занепадала.

Готель у 1920 році. Джерело: Центр міської історії

На початку 2000-х готель став обвалюватись. Після проведення всіх експертиз вирішили повністю розібрати споруду разом із фундаментами та звести новий будинок. Перебудова відбувалася з дотриманням усіх процедур, які вимагають пам’ятки архітектури: проводилися обміри та описи старої будівлі, фіксувалися усі її будівельні періоди. Зводити нову будівлю вирішили у стилі неоренесансу. Нову будівлю розбудовано значно більше вглиб ділянки, та вона має вихід на вулицю Вороного. До експлуатації новий будинок ввели у 2006 році.

Нагадаємо, що раніше у Львові містяни та гості міста пройшлись тихою ходою зі свічками від храму святого Михаїла до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Хода була присвячена Дню Гідності та Свободи Україні. Перед цим місто засипало снігом, про що повідомляють соцмережі.