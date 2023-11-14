Не для ЗСУ — Львівська ОДА затвердила майже 4 млрд гривень на некритичні витрати

Мітинг проти некритичних витрат у Львові. Фото: Новини.LIVE

Львівська обласна державна адміністрація затвердила бюджет на поточний рік без участі Львівської облради. Чиновники під час воєнного стану вручну розподілили майже 4 млрд грн на некритичні витрати.

Про це повідомляє видання zaxid.net.

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Куди підуть гроші

Повідомляється, що виділені гроші підуть на будівництво і ремонт доріг, шкіл, лікарень та інших установ бюджетної сфери та закупівлю обладнання для них. Попри те, що під час війни в переліку необов’язкових програмних витрат залишаться фінанси лише на покриття критичних потреб бюджетної сфери: знищене обстрілами житло, зруйнований повінню міст, чи дах школи, яких громада не може поремонтувати самотужки, більша частина обласних коштів мала б слугувати "екстреним" варіантом для кожної військової частини: закупівлі автозапчастин, дронів, форми, засобів зв’язку та навіть деякої зброї. Та, як повідомляють журналісти, львівські чиновники переклали цю відповідальність на Міністерство оборони, вирішивши діяти згідно з власними мотивами.

При цьому, як йдеться у матеріалі, на ЗСУ було виділено лише 4% бюджету — 144 млн грн.

"Так звана "інфраструктурна компонента", у якій всі ремонти, будівництва і всі реконструкції обласного бюджету — це 170 мільйонів обласного бюджету плюс 791 мільйон на дороги з дорожнього фонду. Там аж три з восьми об’єктів власне від військових, зате аж 500 дрібних великих і середніх здебільшого нераціональних ремонтів. Або те, що заведено називати "бруківкою", — йдеться у матеріалі.

На що можуть витратити гроші

Першим претендентом, за повідомленням журналістів — гірськолижна траса для біатлону на 100 млн грн, спорткомплекс у Кам’янці–Бузькій на 117 млн грн. До неї навіть доєднали реабілітаційний центр у Брюховичах на 152 млн грн.

Гірськолижна траса "Саут-Тіроль-Арена" (Швейцарія), чий аналог хотіли звести у Новояворівську. Джерело: zaxid.net

Видання зазначає, що після оприлюднення цих тендерів всі торги було припинено. Як припинено і будівництво найдорожчого сільського стадіону України в селі Куликів на суму 448 млн грн. Зате є 55 об’єктів на суму 273 мільйони гривень: школа в селі Черниця на 115 млн грн та два архіви вартістю 38,7 млн грн і 15 млн грн.

Тендер на стадіон. Джерело: Prozorro

"За цю суму ці та інші включені до фінансування об’єкти можна збудувати аж на цілих 20 % від їх вартості — тобто на чверть і терміном до 5 років", — зауважується в матеріалі.

Точно так само і з дорогами, йдеться у матеріалі. На відміну від Prozorro, ЛОДА не оприлюднила жодних даних. Повідомляється, що поточний ремонт 31 км дороги між Дроздовичами та Бісковичами — 638 млн грн, 19 км між Стебником і Довголукою — 210 млн грн, 9 км між Зимівками та Уличним — 195 млн грн. А також є навіть тендер, який може спожити цілий 1 млрд 599 млн грн — утримання всіх 2173 км доріг.

Маршрут "Зимівки-Уличне". Джерело: zaxid.net

Є навіть зовсім дивні тендери, як звернули увагу журналісти: "Покращення якості публічних послуг" на 69 млн грн "Розвиток сільського господарства" — 48 млн грн, та "Цифрова Львівщина" — 78 млн грн

Як зупинити таке явище

За словами ексгубернатора Львівщини Олександра Ганущина, з серпня ведеться робота про проєкт рішення, який унеможливить такі невиправдані капітальні видатки в час війни.

"В разі його ухвалення фінансування "бруківки" буде зупинено фактично на день набрання чинності. На наступний бюджетний рік буде зекономлено суму десь на рівні 700 млн грн, 75% з яких підуть на забезпечення війська", — повідомив він.

Політик додає: за два дні до позачергової сесії прибічники ЛОДА зареєстрували свій проєкт. За його словами, він дозволить безперешкодно добудувати та дозакупити все заплановане чиновниками на 3,7 млрд грн.

"В разі його ухвалення в кінці року економію на обласному бюджеті ми прогнозуємо не більше 150 млн грн", — каже Ганущин.

Нагадаємо, що раніше у Львові, Києві та Харкові проходили мітинги проти скандальних закупівель з вимогою передати більшу частину бюджету на ЗСУ. Також ми повідомляли й про те, як мерія Стрия на Львівщині витратила майже 9,2 млн грн на фінансування приватного футбольного клубу "Скала 1911", чиїм президентом є мер міста Олег Канівець.