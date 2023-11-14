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Не для ВСУ — Львовская ОГА утвердила почти 4 млрд гривен на некритические расходы

14 ноября 2023 17:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Не для ВСУ — Львовская ОГА утвердила почти 4 млрд гривен на некритические расходы
Митинг против некритичных растрат во Львове. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Львовская облгосадминистрация утвердила бюджет на текущий год без участия Львовского облсовета. Чиновники во время военного положения вручную распределили почти 4 млрд грн на некритические расходы.

Об этом сообщает издание zaxid.net.

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Куда пойдут деньги

Сообщается, что выделенные деньги пойдут на строительство и ремонт дорог, школ, больниц и других учреждений бюджетной сферы и закупку оборудования для них. Несмотря на то, что во время войны в перечне необязательных программных расходов останутся финансы только на покрытие критических потребностей бюджетной сферы: уничтоженное обстрелами жилье, разрушенное наводнением городов, или крыша школы, которых община не может отремонтировать самостоятельно, большая часть областных средств должна была служить "экстренным" вариантом для каждой воинской части: закупки автозапчастей, дронов, формы, средств связи и даже некоторого оружия. Но, как сообщают журналисты, львовские чиновники переложили эту ответственность на Министерство обороны, решив действовать по собственным мотивам.

При этом, как говорится в материале, на ВСУ было выделено только 4% бюджета — 144 млн грн.

"Так называемая "инфраструктурная компонента", в которой все ремонты, строительства и все реконструкции областного бюджета — это 170 миллионов областного бюджета плюс 791 миллион на дороги из дорожного фонда. Там аж три 8 объектов собственно от военных, зато 500 мелких крупных и средних большей частью нерациональных ремонтов, или то, что принято называть брусчаткой", — говорится в материале.

На что могут потратить деньги

Первым претендентом, по сообщению журналистов, — горнолыжная трасса для биатлона на 100 млн грн, спорткомплекс в Камянке-Бугской на 117 млн грн. К ней даже присоединили реабилитационный центр в Брюховичах на 152 млн грн.

Не для ВСУ — Львовская ОГА утвердила почти 4 млрд гривен на некритические расходы
Горнолыжная трасса "Саут-Тироль-Арена" (Швейцария), чей аналог хотели построить в Новояворовске. Источник: zaxid.net

Издание отмечает, что после обнародования этих тендеров все торги были прекращены. Как приостановлено и строительство самого дорогого сельского стадиона Украины в селе Куликов на сумму 448 млн. грн. Зато есть 55 объектов на сумму 273 миллиона гривен: школа в селе Черница на 115 млн грн и два архива стоимостью 38,7 млн грн и 15 млн грн.

Не для ВСУ — Львовская ОГА утвердила почти 4 млрд гривен на некритические расходы
Тендер на стадион. Источник: Prozorro

"За эту сумму эти и другие включенные в финансирование объекты можно построить на целых 20% от их стоимости - то есть, на четверть, и сроком до 5 лет", — отмечается в материале.

Точно так же и с дорогами, говорится в материале. В отличие от Prozorro, ЛОДА не обнародовала никаких данных. Сообщается, что текущий ремонт 31 км дороги между Дроздовичами и Бисковичами — 638 млн грн, 19 км между Стебником и Довголукой — 210 млн грн, 9 км между Зимовками и Уличным — 195 млн грн. А также есть даже тендер, который может потребить целый 1 млрд. 599 млн. грн — содержание всех 2173 км дорог.

Не для ВСУ — Львовская ОГА утвердила почти 4 млрд гривен на некритические расходы
Маршрут "Зимовки-Уличное". Источник: zaxid.net

Есть даже удивительные тендеры, как обратили внимание журналисты: "Улучшение качества публичных услуг" на 69 млн грн "Развитие сельского хозяйства" — 48 млн грн, и "Цифровая Львовщина" — 78 млн грн

Как остановить такое явление

По словам экс-губернатора Львовской области Александра Ганущина, с августа ведется работа о проекте решения, который сделает невозможным такие неоправданные капитальные расходы во время войны.

"В случае его принятия, финансирование "булыжной мостовой" будет остановлено фактически на день вступления в силу. На следующий бюджетный год будет сэкономлена сумма где-то на уровне 700 млн грн, 75% из которых пойдут на обеспечение войск", — сообщил он.

Политик добавляет, что за два дня до внеочередной сессии сторонники ЛОДА зарегистрировали свой проект. По его словам, он позволит беспрепятственно достроить и дозакупить все запланированное чиновниками на 3,7 млрд. грн.

"В случае его принятия, в конце года экономию на областном бюджете мы прогнозируем не более 150 млн грн", — говорит Ганущин.

Напомним, ранее во Львове, Киеве и Харькове проходили митинги против скандальных закупок с требованием передать большую часть бюджета на ВСУ. Также мы сообщали о том, как мэрия Стрыя во Львовской области потратила почти 9,2 млн грн на финансирование частного футбольного клуба "Скала 1911", чьим президентом является мэр города Олег Канивец.

 

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